Congo-Kinshasa: OCC - Le Dr Etienne Tshimanga Mutombo clos les travaux de la session d'évaluation du plan d'actions opérationnel du Premier semestre 2024

C'est en homme heureux que le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo a clôturé, lundi 29 Juillet 2024, tard dans la soirée dans la salle de réunion du bâtiment du Cinquantenaire de l'office, la session d'évaluation du plan d'actions opérationnel de l'Office Congolais de Contrôle (Occ) au premier semestre 2024. Durant quatre jours, les travaux qui s'étaient éclatés en cinq sous-commissions, à savoir : la sous-commission Administrative, la sous-commission Exploitation, la sous-commission Programme d'actions, matrices FFOM, contraintes et perspectives, la sous-commission Finances et la sous-commission Logistique et Informatique, ont passé en revue tous les maux qui entravent la bonne marche de l'office durant ce premier semestre 2024.

Dans son allocution, le Dr Etienne Tshimanga a insisté sur le fait que « ce sont les assises qui se terminent aujourd'hui, mais le travail en lui-même vient de commencer avec les défis de la mobilisation de recettes en vue d'assurer l'indépendance financière de l'Office et de permettre des investissements utiles. Le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le Dr Etienne Tshimanga a exhorté les participants à plus d'ardeur au travail, à plus d'abnégation et à plus d'engagement pour la défense des intérêts de l'Office Congolais de Contrôle. Il a martelé que le rapport de l'évaluation de nos activités 1 er semestre ne doit pas être un document à classer dans vos tiroirs mais plutôt un document qui vous aidera à rectifier les tirs pour produire davantage dans vos différentes entités.

%

Le Dr Etienne Tshimanga a apprécié la qualité des interventions des uns et des autres lors des échanges fructueux et l'indépendance d'esprit avec laquelle les participants se sont livrés au débat. Cela prouve que vous avez tous saisi l'importance du rôle de la planification stratégique dans notre entreprise. Le Directeur Général Etienne Tshimanga a profité de l'occasion pour remercier les participants pour l'ardeur et l'abnégation dont ils ont fait preuve tout au long de ces quatre journées des travaux et qui les ont permis de passer au peigne fin les différents documents de travail de vos entités respectives afin d'en dégager les forces , les faiblesses, les opportunités, les menaces et faire le point sur les résultats obtenus et combler ainsi les lacunes, corriger les manquements et réajuster les imperfections. Il ressort des débats et discours que certaines directions provinciales ont excellé dans les recettes.

C'est le cas de la Direction de l'Ituri qui a battu le record avec 94,46% des recettes, suivi de la Direction Général avec 93,37%, Direction du Centre (Kasaï-Occidental), etc. Au regard de ces résultats, certaines entités ont été visiblement contre performantes. C'est pourquoi, le Dr Etienne Tshimanga a rappelé à l'ordre les participants quant au respect des engagements pris et surtout pour assurer la production dans les entités pour que la Direction Générale respecte à son tour ses engagements vis-à-vis des travailleurs et des tiers. Cette session d'évaluation a réuni les Chefs de Département, les Directeurs provinciaux, les Chefs de Divisions ainsi que quelques Chefs d'agence des entités de l'OCC.