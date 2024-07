Congo-Kinshasa: Qui tient le haut du pavé ?

Le Gouvernement Suminwa et le Gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, se trouvent confrontés à leur première grogne sociale. Une journée de grève lundi 29 juillet dernier a paralysé toute la Capitale. Les transporteurs privés ont débrayé, une semaine après, indépendamment des travailleurs de Transco qui ont eu à entamer leur grève une semaine avant soit, depuis lundi 22 juillet. Les privés et le public du transport en commun tiennent les gouvernements central et provincial au collet.

Si les travailleurs de Transco ont tenu pendant près d'une semaine avant de voir le gouvernement répondre à leurs préoccupations, les privés n'ont tenu que 24 heures. Pour ce fait, quelques conducteurs ont timidement repris le volant, tôt le matin de la journée d'hier. Cette reprise d'abord timide dans l'avant-midi, a connu ensuite, une grande affluence l'après-midi.

Cependant, si les revendications des agents de Transco sont fondées, celles des transporteurs privés passent pour la routine. Il y a, donc, à boire et à manger. Pour ces derniers, le contrôle des agents dûment commis dans différents parkings est qualifié de tracasserie. Entretemps, l'autorité provinciale ne demande pas mieux que d'afficher les itinéraires dont le prix à la course est connue d'avance afin d'éviter le sectionnement de la trajectoire communément appelé « demi-terrain ».

%

Entre les agents de l'ordre et les transporteurs privés, c'est une complicité coupable. Tout se passe en toute impunité. C'est quand même surprenant de voir les transporteurs privés crier à la tracasserie alors qu'ils se permettent d'enfreindre la loi à leur guise sachant qu'ils ont les agents de l'ordre dans leurs poches.

Plusieurs fois, l'autorité provinciale a pris des mesures pour rétablir l'ordre, mais les tares persistent et on s'en accommode. Tous les gouverneurs qui sont passés à l'Hôtel de ville ont eu à faire face à cette grogne des transporteurs privés et les mesures idoines ont été prises mais rien n'a changé. Le nouveau gouverneur a intérêt à fouiner dans les tiroirs de ses prédécesseurs pour des solutions appropriées plutôt que de se perdre dans la lourdeur administrative en créant des commissions ad hoc inutilement budgétivores.

Le nouveau locataire de l'Hôtel de ville de Kinshasa doit sortir des sentiers battus par ses prédécesseurs en proposant une nouvelle gouvernance de la capitale afin de répondre aux attentes des Kinois.

Pendant ce temps, les travailleurs de Transco ont également repris le travail après l'engagement du gouvernement d'apurer leurs arriérés de salaire de deux mois. La société Transco, c'est tout un symbole après la gabegie financière qui a fait disparaitre les précédentes sociétés publiques de transport en commun.