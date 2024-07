Congo-Kinshasa: Sur le marché de musique urbaine - La chanteuse Solina lance le clip vidéo de la nouvelle chanson 'Papa ya bana'

La sortie de la version clip vidéo du single intitulé » Papa ya bana » de la chanteuse germano-congolaise Solina Marie Julie est prévue jeudi 25 juillet sur toutes les plateformes de téléchargement digital de musique, a annoncé l'artiste, en séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cours d'un entretien.

« Je suis heureuse d'être à Kinshasa pour présenter en exclusivité à mes fans le nouveau clip vidéo de ma chanson "Papa ya bana" dont la sortie officielle intervient ce jeudi 25 juillet 2024 à partir de 20h sur You tube, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. J'espère que vous allez apprécier la qualité de la vidéo et l'ensemble de son scénario écrit par moi-même », a fait savoir la chanteuse Solina alias Muana Mboka.

Et d'ajouter : « Après le lancement au niveau de plateforme numérique, la vidéo sera mise à la disposition des médias audiovisuels du continent tels que Trace Africa et aussi sur nos télévisions locales de la République Démocratique du Congo. Je vous invite à découvrir et à télécharger surtout le clip sur Youtube ainsi que sur mes pages officielles dans les réseaux ».

Il sied de noter que la version audio de la chanson "Papa ya bana" a été lancée depuis le mois de juin dernier sur le marché des disques. A travers cette oeuvre musicale, la jeune cantatrice germano-congolaise honore les hommes intègres qui savent prendre soin des femmes dans la société.

«Sur le plan thématique, "Papa ya bana" vise à rendre hommage aux jeunes garçons qui se distinguent dans leur relation amoureuse, en assurant un amour sincère aux filles. La chanson honore les hommes qui savent bien prendre soin de leurs fiancées avant même qu'ils passent au mariage », a indiqué Solina.

Et de conclure : « La chanson encourage surtout les jeunes à être responsable et sérieux lorsqu'ils s'engagent pour une relation avec une fille. (...) peu importe son rang social ». Rappelons que "Papa ya bana" succède à "Telema bouger", un des meilleurs titres qui a propulsé la carrière musicale de la chanteuse germano-congolaise dans l'univers de la musique urbaine en RDC.

Née en 2002 à Trostberg à Munich en Allemagne d'une mère congolaise et d'un père allemand, Solina Marie Julie est une chanteuse, auteure-compositrice, batteuse et danseuse. Elle commence sa carrière musicale en 2022 à Kinshasa avec le lancement de son single « Bébé ça va ». Installée à Kinshasa-République Démocratique du Congo, Solina fait les styles Ndombolo, Afrobeat et Rumba trap dont la musique urbaine constitue son genre de prédilection. Elle chante en lingala, anglais, français et espagnol.