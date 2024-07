Congo-Kinshasa: Voici comment le Président Mobutu comptait régler militairement la guerre de l'Est

Le 18 décembre 1996, le Maréchal Mobutu est accueilli triomphalement par les kinois. Ils espèrent sincèrement que le président zaïrois va régler rapidement la question de la guerre qui a éclaté à l'Est du pays depuis le 19 octobre.

Le 20 décembre, le président Mobutu nomme l'un de ses meilleurs officiers à la tête de l'armée. C'est le général Mahele. Le Maréchal fait aussi une nouvelle mise en place au niveau des unités opérationnelles des FAZ. La population se réjouit de ces nominations. Après ces décisions, le Maréchal Mobutu va avoir un entretien de deux heures avec son premier ministre Léon Kengo wa Dondo.

Voici un extrait de cet entretien qui montre à quel point le président Mobutu avait une lecture correcte de la situation militaire et proposait au gouvernement Kengo une piste de solution qui aurait probablement changé la donne sur le terrain. Malheureusement, le président Mobutu n'a pas été suivi dans cette démarche.

L'entretien était en lingala. La traduction en français est de Honoré Ngbanda, le conseiller spécial du président Mobutu. Cet extrait est tiré du livre de Ngbanda » Ainsi sonne le glas « .

« Mon jeune frère (le Maréchal s'adresse à Kengo), je viens de rentrer et vous avez vu comment ce peuple compte encore sur moi, malgré mon état de santé. Je crois que je n'ai pas le droit de le décevoir. J'ai suivi de loin votre conflit avec les généraux, et je crois que vous aviez en grande partie raison sur la conduite de nos jeunes frères militaires.

Maintenant que je viens de trancher ce problème par la nomination du général Mahele et des nouveaux responsables des unités des FAZ, je vous demande de m'aider. Vous êtes en train de faire des dépenses énormes et inutiles sur les mercenaires. Moi, je connais mes soldats : il leur faut leur prime de guerre avant de quitter Kinshasa pour le front. Si vous remettez à chaque soldat 300 dollars qu'il laisse à son épouse et à sa famille avant de partir en guerre, et si vous lui promettez 200 dollars de prime dès son arrivée au front, vous verrez de quel bois se chauffent mes militaires ! Ce qu'il faut en plus, c'est leur nourriture et leur encadrement ».

Cette analyse du Maréchal et la solution proposée pour la guerre de l'Est ne sont-elles pas encore valables aujourd'hui, 27 ans après ?