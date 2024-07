La 7ème Session spéciale et la 9ème Session ordinaire du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense( CHESD),se sont clôturées le mardi 30 Juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires dont le Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale le Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et anciens combattants, M. Guy Mwandiavita, le Chef d'Etat-Major Général des FARDC, le Lieutenant Général Christian Tshiwewe Songesha et le Représentant de la CEEAC.

Désigné Parrain de la 7ème Session spéciale, le Président de l'Assemblée Nationale, Vital Kamerhe a représenté personnellement le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché, aux côtés de la Première Ministre madame Judith SUMINWA TULUKA, marraine de la 9ème Session ordinaire.

203 lauréats civils ont reçu leurs brevets des mains de l'Honorable Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe pour ceux de la Session spéciale, et 36 lauréats militaires l'ont reçu directement d'entre les mains de la Première Ministre, Judith SUMINWA TULUKA, pour ceux de la Session ordinaire.

Le Directeur Général du CHESD, le Général Major MUBIAYI MAMBA Augustin, a fait savoir dans son discours que la Session spéciale 2024 a été baptisée au nom de Vital Kamerhe et la Session ordinaire 2024 au nom de Judith SUMINWA, respectivement Parrain et Marraine.

Il a rappelé, par la même occasion, que l'objectif du CHESD est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense, tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense.

« Le CHESD forme les élites congolaises et d'autres Pays d'Afrique dont ceux des Pays membres de la CEAC. Les lauréats sont dotés des compétences de premier ordre en matière de stratégie et de Défense », a-t-il affirmé

S'exprimant au nom du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe a salué la bravoure des Forces de défense de la RDC qui défendent, jour et nuit, la République Démocratique du Congo dans sa partie Est en proie à l'agression Rwandaise. Il a rappelé que le CHESD, à travers ses multiples brevetés, a un rôle majeur à jouer pendant ces moments difficiles que traverse la RDC sur le plan sécuritaire.

Il a insisté sur l'intérêt que porte le Chef de l'Etat, Commandant Suprême des Forces Armées de la RDC, à la formation de l'Elite congolaise à travers le CHESD.

«Le Président de la République tient à l'outil de la défense. Il est convaincu que le rôle que joue le CHESD en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme des FARDC et de la Police Nationale. La RDC a la vocation de propulser le développement de l'Afrique et non de faire la guerre à ses voisins. C'est une occasion pour moi de dénoncer encore une fois l'agression du Rwanda et de l'Ouganda dont est victime notre Pays la RDC. Je remercie toutes les organisations internationales pour les multiples résolutions condamnant le Rwanda mais nous en appelons maintenant aux sanctions. La seule solution que nous voulons c'est le retrait de l'armée Rwandaise et Ougandaise du sol congolais ».

Pour rappel, le Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense,a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Il organise chaque année deux sessions dont une ordinaire consacrée uniquement aux corps militaires et une autre spéciale ouverte aux personnalités civiles et politiques qui ont la vocation d'occuper des postes de direction.

Il y a lieu de noter qu'à côté de leurs collègues Congolais, les autres participants viennent généralement de plusieurs Pays membres de la CEEAC et d'Europe.