Ile Maurice: OBOĒ, un modèle unique et durable d'hospitalité communautaire

Une entreprise émergente reposant sur un écosystème d'espaces et d'expériences pour locaux et internationaux et une plateforme de cocréation durable vient de s'ouvrir au Chemin du Vieux Moulin Cassé, à Péreybère.

Elle combine l'innovation architecturale avec le tourisme culturel, la technologie avec la nature et les affaires avec la communauté. La fondatrice, Astrid Arlove, nous parle avec passion de ce projet, qui a mûri pendant cinq ans.

Parlez-nous de votre parcours.

Mon parcours qui n'a pas été linéaire a été surtout influencé par mes aventures de voyage. Je voulais depuis petite voyager et je suis allée loin à Vancouver, au Canada, pour étudier la psychologie et les relations internationales. J'ai trouvé cela passionnant, même si j'ai toujours su que je ne serais pas psychothérapeute. J'ai fini par devenir chercheuse. Vers la fin de mon premier cycle d'études, je voulais surtout comprendre ce qui rend les gens heureux et les éléments le succès ; d'une vie où l'on se sent bien.

J'ai alors découvert la théorie des «intelligences multiples» de Howard Gardner et surtout l'intelligence interpersonnelle (vers les autres/sociale) et intrapersonnelle (vers soi-même/ émotionnelle). J'ai ainsi développé un projet de recherche pour des programmes scolaires de développement social et émotionnel en Australie, puis en Europe (Malte). Mon parcours universitaire a pris fin quand j'ai décliné une offre de doctorat en 2017. Choix difficile, mais je voulais travailler «dans le monde réel».

Et OBOĒ dans tout ça ?

OBOĒ a été mon passion project pendant des années ; un business model qui a glissé de ma plume quand je voyageais en solo au Japon en 2016 et j'étais très inspirée et libre. J'ai adoré travailler dans l'hospitalité et j'ai observé différents modèles. Mais, avec les années, j'ai surtout compris la beauté de nos paysages magnifiques et de notre communauté multiethnique et multiculturelle. Je rencontrais aussi à chaque passage des Mauriciens qui faisaient des choses intéressantes, des projets-visions, de nouvelles politiques pour la conscience écologique. A commencé à bouillonner en moi l'envie de participer au développement de mon île et à la fin de 2019, les choses se sont alignées d'elles-mêmes. J'avais alors un business model complet et possible. Au même moment, mon père Richard se retirait de son poste de CEO et était prêt pour de nouveaux projets.

C'est alors devenu évident, une mission claire et définie. Nous avons décidé de joindre nos forces et de donner vie à cette idée folle d'un modèle différent. OBOĒ est un concept japonais qui veut dire «mémoire, sens, expérience». Notre mission est de créer et d'accueillir des espaces et des expériences enrichissantes, inspirantes tout en permettant un sentiment de connexion.

Entre le tourisme de luxe et le self-catered accomodation, OBOĒ est un modèle hybride construit à partir de 33 conteneurs recyclés pour leur donner une deuxième vie et en faire un espace «où les gens vivent» ; de l'énergie solaire et la réutilisation des eaux usées pour laisser un minimum de footprint. Bref, créer un espace moderne mais «close to nature» en construisant autour des arbres existants pour respecter la nature, en replantant des espèces endémiques comme le bois mapou ou le bois clou en nous inspirant des jardins zen japonais et de la permaculture.

Comment fonctionne OBOĒ ?

Nous avons ouvert au public à la mi-juillet. OBOĒ est un modèle unique d'hospitalité durable et culturelle à Maurice, développant un écosystème d'espaces et d'expériences pour une abondance partagée et une cocréation durable alliant l'innovation architecturale au tourisme culturel, la technologie à la nature et les affaires avec la communauté.

Dans cette oasis à proximité de la «mini-ville» vibrante qu'est Grand-Baie, nos six petites et cinq grandes chambres peuvent accueillir des individus voulant se reconnecter avec la nature ou des groupes pour un séminaire ou des événements culturels, artistiques ou de bien-être - yoga, pilates, etc. en lien avec des prestataires locaux dans un contexte win-win-win, où le prestataire, le client et nous sommes tous gagnants.

Par ailleurs, nous sommes un espace communautaire avec notre Café'Lib, qui abrite et vend une collection d'oeuvres d'auteurs mauriciens et un espace hybride entre le coworking et un café - un Work from O - avec une bonne connexion WiFi pour un forfait duquel sont déduites les consommations. Pour l'animer, notre équipe polyvalente de huit personnes s'occupe de la réservation des chambres et la gestion des hôtes ; elle coordonne aussi les événements et les tâches quotidiennes.

L'entreprenariat n'est pas une route facile et je n'y serais jamais arrivée sans ma famille et des aînés comme Gaëtan Siew, qui m'ont encouragée. Aujourd'hui, j'ai peine à croire qu'OBOĒ est devenu réalité mais je suis profondément reconnaissante.

À ceux qui liront ceci, j'aimerais dire : «Croyez fort en ce qui vous passionne, n'ayez pas peur d'aller au-delà des sentiers battus, et je vous invite à venir partager ce rêve avec nous, nous l'avons créé pour vous, et pour une île Maurice qui ouvre ses ailes vers l'avenir ! #theboxisanillusion. À bientôt sous le tamarinier !» Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook et Instagram.