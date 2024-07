Kenya: L'évêque de Gong - Voici pourquoi les jeunes de la 'génération Z' méritent la confiance

Nairobi — Les évêques du Kenya prennent le parti des jeunes qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour organiser des manifestations d'une grande valeur politique, qui vont bien au-delà de la protestation contre les augmentations d'impôts.

Dans un message aux jeunes publié dans la Basilique de la Sainte Famille à l'occasion du Saba Saba Day, un jour spécial dans le pays où les Kenyans se souviennent des manifestations nationales du 7 juillet 1990 pour exiger des élections libres, l'archevêque de Nairobi, Philip Arnold Anyolo a félicité les jeunes d'avoir surmonté toutes les divisions tribales et partisanes :

"Leur lutte, a-t-il dit, nous rappelle que nous sommes unis par notre lutte pour le bien commun, notre humanité commune et notre identité commune en tant que Kenyans". Tout ce qui leur importe, c'est que nous considérions tous le Kenya comme plus important que nos affiliations tribales et nos agendas personnels", a-t-il ajouté dans un autre passage de son message à la jeunesse.

"Ils nous demandent d'être altruistes, de considérer l'autre comme nous-mêmes, ils nous demandent d'aller au-delà des nombreuses frontières et des titres qui nous séparent.

Pour mieux comprendre de l'intérieur la situation du pays africain, l'Agence Fides a interviewé Mgr John Oballa Owaa, évêque de Ngong, siège suffragant de l'archidiocèse de Nairobi qui compte environ 250 mille baptisés sur 2 millions d'habitants.

"Nous en sommes à la cinquième semaine depuis que les manifestations ont éclaté dans différentes parties du pays et, à l'heure actuelle, les choses semblent s'être normalisées. L'initiative souhaitée par les manifestants de maintenir deux jours - le mardi et le jeudi - pendant lesquels ils organisent des manifestations dans différentes parties du pays, mais sur un ton plus modeste, reste en place.

Le rendez-vous du 8 août, par contre, pour une grande manifestation, est confirmé. Les magasins, les bureaux sont pour la plupart ouverts et opérationnels. Je peux vous dire avec certitude qu'une partie de la jeunesse apprécie les changements mis en oeuvre par le président (retrait du projet de loi fiscale très contesté et remaniement quasi total du gouvernement, ndlr) et est dans une position d'attente".

Les jeunes sont descendus dans la rue avec beaucoup de courage et ils ont fait face aux accusations de la police en payant un lourd tribut. Le bilan publié dans un rapport de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme (Knchr) dément les chiffres officiels communiqués par le gouvernement et fait état d'une quarantaine de morts et de 361 blessés.

"Ce sont des jeunes qui croient en leurs idéaux et qui soulèvent des questions valables, ils mettent en évidence les vrais problèmes de notre société, le coût des biens de consommation essentiels, les impôts, la corruption, le taux élevé de chômage, même parmi les jeunes qui ont des spécialisations très qualifiées et qui, malgré des années et des années d'études, restent à la maison, sans emploi.

Pour faire valoir leurs justes revendications, nombre d'entre eux ont payé le prix fort ou ont été blessés. Il est important de souligner en même temps que leurs protestations ont été couronnées de succès : l'exécutif précédent était incompétent, basé sur des conceptions tribales du pouvoir, et a été presque entièrement supprimé, le projet de loi sur les droits d'inscription a été retiré, les droits d'inscription à l'université sont en train d'être révisés, bref, les changements intervenus nous donnent de l'espoir".

Des membres éminents de la communauté ecclésiastique ont sympathisé avec les jeunes et beaucoup l'ont considéré comme une référence. L'engagement de tant de jeunes dans tous les coins du pays est perçu par beaucoup comme une semence de plus de justice et de paix sociale.

"Certains représentants ont atteint un niveau élevé d'influence dans la société et bénéficient d'une grande solidarité qui va bien au-delà des divisions de classe, d'origine et d'ethnicité. Il y a un grand sens de l'unité qui vise à faire du Kenya un pays meilleur, c'est pourquoi nous avons fait des déclarations de soutien et nous nous sommes engagés.

Nous avons également offert une assistance et des conseils aux blessés et aux familles, et nous réitérons un concept qui nous est très cher : il faut un dialogue multisectoriel, comme dans une famille où il y a du mécontentement, la meilleure solution est dans la conversation et l'écoute mutuelle. Nous restons très proches des jeunes et avons entamé un processus de dialogue entre eux et les dirigeants politiques".

Dans les sociétés d'Afrique subsaharienne, les jeunes constituent l'écrasante majorité, avec des cas où ils représentent près de 80 % de la population. Leurs revendications sont de plus en plus décisives dans la promotion des changements.

"Nous avons montré aux jeunes que nos églises sont ouvertes, nous les invitons à venir nous exposer leurs problèmes. Ils nous demandent de ne pas inviter de politiciens, de ne pas être instrumentalisés : les églises sont et doivent rester un lieu sacré et éviter, comme cela s'est produit, même dans certaines églises catholiques, d'être politisées.

Nous sommes certains d'une chose : ce que ces jeunes ont déclenché aura d'énormes conséquences et entraînera de réels changements : même en Ouganda, des manifestations ont eu lieu et l'exemple de notre génération Z est en train d'en contaminer d'autres. C'est une graine qui pousse, le courage et l'unité porteront leurs fruits. Dans nos sociétés, les jeunes représentent plus de 70 %, ils construisent l'avenir".