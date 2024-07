Ethiopie: La Banque mondiale soutient les réformes du pays pour promouvoir une croissance durable et inclusive

Addis Abeba — Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier l'opération de politique de développement de la croissance durable et inclusive de l'Éthiopie pour soutenir les réformes locales qui aideront finalement le pays à passer à une économie plus inclusive, permettant à la Le secteur privé pour contribuer plus fortement à la croissance.

Dans son communiqué de presse, la banque mondiale a annoncé: «Tout en renforçant le secteur financier, en élargissant les options commerciales et en améliorant la transparence budgétaire, cet engagement augmentera également les protections des ménages pauvres et vulnérables pendant les périodes de changement économique.

Il se compose d'une subvention de 1 milliard de dollars et d'un crédit concessionnel de 500 millions USD de l'Association internationale de développement (IDA). "

La Banque a dévoilé que les réformes soutenues par l'opération aident à augmenter l'orientation du secteur privé de l'économie de l'Éthiopie en s'attaquant aux causes profondes des déséquilibres macroéconomiques et en élargissant les opportunités de négociation. "

La Banque mondiale a expliqué que l'opération soutient également un modèle de croissance plus durable et inclusif grâce à des réformes pour améliorer la stabilité financière et la concurrence du secteur financier, augmenter la transparence budgétaire, améliorer l'efficacité des dépenses publiques et la performance des entreprises publiques et étendre les filets de sécurité sociale .

La directrice de la Banque mondiale pour l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, Maryam Salim a indiqué que "la mise en oeuvre réussie de ces réformes peut aider le pays à atteindre son plein potentiel afin que plus d'Éthiopiens puissent prospérer. Surtout, l'accent est mis sur la protection des pauvres et vulnérables Les personnes des coûts de l'adaptation économique et l'élargissement des opportunités pour eux de participer à l'économie. "

L'opération aide également à promouvoir la gestion durable des terres et des forêts et élargir l'accès aux énergies renouvelables, a-t-elle dévoilé.

«Cela soutiendra l'Éthiopie pour atteindre ses objectifs de changement climatique et renforcer la résilience aux risques climatiques. L'opération est complétée par le portefeuille plus large de la Banque mondiale en Éthiopie, qui comprend des investissements dans la santé, l'éducation, la protection sociale, l'énergie, la finance, le numérique, l'agriculture, la logistique des transports et commerciaux, l'eau et l'assainissement et le développement urbain. »

Le groupe de la Banque mondiale est l'un des plus grands fournisseurs de financement du développement d'Éthiopie. L'Éthiopie reçoit actuellement plus de 2 milliards USD de financement concessionnel chaque année de l'IDA avec environ la moitié de cette subvention.

Il a également mentionné que les engagements de l'IDA s'élevaient désormais à 15,5 milliards de dollars, avec près de 7 milliards de dollars disponibles pour débourser. Le portefeuille d'investissement de l'International Finance Corporation (IFC) est de 320 millions de dollars.

L'agence de garantie d'investissement multilatérale (MIGA) est activement engagée avec des garanties de 1,15 milliard de dollars.

Pour l'avenir, la Banque mondiale s'est engagée à soutenir l'aspiration de l'Éthiopie à devenir un pays à revenu intermédiaire, a affirmé le communiqué de presse.

L'IDA prévoit de fournir environ 6 milliards de dollars dans de nouveaux engagements au cours des trois prochains exercices et soutenir les réformes économiques grâce à un soutien budgétaire à la disparition rapide.

L'IFC prévoit environ 2,1 milliards de dollars d'investissements et Miga prévoit de développer son engagement, y compris dans le cadre de la plate-forme de garantie du groupe de la Banque mondiale.

Selon la Banque mondiale, sous réserve de l'approbation par le Conseil des nouvelles opérations et de la disponibilité des ressources de l'IDA, cela implique un ensemble financier total de plus de 16,6 milliards de dollars dans des engagements non dissous et futurs disponibles au cours des trois prochaines années.