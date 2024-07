Angola: Le train Rovos Rail arrive à Lobito avec 42 touristes

Lobito — Le train touristique sud-africain "Rovos Rail" est arrivé ce mardi dans la ville de Lobito (Benguela), en provenance de Dar-es-Salam (Tanzanie), avec 42 touristes à bord.

Selon le propriétaire du train, Rohan Rovos, il y a eu une réduction de 23 touristes sur la route vers l'Angola à cause du Covid-19. Normalement, Rovos Rail transporte 65 touristes. Interrogé sur ce qui motive les touristes à visiter l'Angola, Rohan Rovos a déclaré qu'ils veulent découvrir la culture, voir la nature et s'informer plus sur l'histoire du pays, mais la langue reste le principal obstacle.

Selon lui, il devrait y avoir des panneaux de signalisation en anglais, français et allemand dans les gares et les bâtiments publics. D'un côté, il a déploré la présence de déchets dans les sites visités, alors que toute la communauté devrait s'engager à les éliminer.

Mais il a promis d'attirer beaucoup plus de touristes et d'augmenter la fréquence des voyages. L'homme d'affaires sud-africain comprend toutefois que le tourisme est une industrie qui prend du temps à se développer. "Luanda n'avait qu'un seul hôtel cinq étoiles, aujourd'hui elle en a déjà trois", a-t-il déclaré avec satisfaction.

Le train, composé de deux machines diesel et de 20 wagons, a quitté Dar-es-salam (Tanzanie) et est entré à la frontière angolaise le 27 juillet et son retour est prévu le 3 août 2024. Selon la directrice de l'agence de voyages Kitanda, Rebeca Barreiros, le train transporte des touristes de nationalités américaine, suisse, anglaise, néerlandaise, autrichienne, brésilienne et portugaise, entre autres.

%

"Pendant leur séjour dans la province de Benguela, les touristes visiteront entre autres endroits le bateau Zaire, Portas do Mar, Restinga, la zone des flamants roses, Caponte, le Fort de Sao Pedro, Catumbela, la Cathédrale, l'Église de Pópulo, le Musée d'archéologie et l'atelier d'artisanat, la plage Morena à Benguela", a-t-elle précisé.

Selon la directrice, pour un séjour de 15 jours à Benguela, chaque touriste paie environ 15 mille dollars, mais aussi les frais d'hébergement, les achats de souvenirs et les billets d'avion. "La majorité d'entre eux sont des hommes d'affaires, certains retraités et d'autres actifs, qui, même s'ils voyagent pour leurs loisirs, recherchent également une opportunité d'affaires", a-t-elle révélé.

Rebeca Barreiros a profité de l'occasion pour informer que le 2 août, un autre groupe de touristes, arrivera par avion pour rejoindre les nouveaux arrivants. Elle a par ailleurs annoncé l'arrivée prévue d'un bateau de croisière, en provenance du Cap (Afrique du Sud), avec 200 à 300 touristes pour accoster au port de Lobito.