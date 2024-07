Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MJP installe son bureau fédéral de Pointe-Noire

Les membres du bureau fédéral du Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) du département de Pointe-Noire ont été officiellement intronisés et installés dans leurs fonctions, à l'occasion d'une assemblée générale élective qui s'est tenue le 27 juillet, en présence du président coordonnateur national de cette formation, Donald Mobobola.

La cérémonie s'est déroulée sur le thème « Dans la paix et l'unité nationale, bâtissons une nouvelle société congolaise selon la vision du chef de l'Etat ». Le bureau exécutif fédéral du MJP de la ville côtière est composé de treize membres, présidé par Didier Bayonne. Une commission de contrôle et d'évaluation de cinq membres a été également mise en place, dirigée par Jean Baptiste Tati.

S'exprimant à l'occasion de ces retrouvailles, le président coordonnateur national de ce parti a souligné l'importance de mettre en place les mécanismes de mobilisation des militants et sympathisants, en vue d'accompagner et soutenir le président de la république face à tous les défis du moment. En outre, il s'est réjoui du fait que cette assemblée générale élective de la ville économique a bénéficié de l'apport de toutes les intelligences sélectionnées par le parti en vue d'orienter chaque année son action. Donald Mobobola a souhaité voir l'ensemble de tous les membres du MJP à travers le pays se mettre en ordre de bataille car, selon lui, cette formation politique restera toujours en avant-garde pour protéger et promouvoir l'oeuvre de son président d'honneur, Denis Sassou N'Guesso.

« La mobilisation de ce jour témoigne une réelle motivation de tous dans le combat qui est le nôtre, celui du soutien indéfectible au camarade Denis Sassou N'Guesso, pour son oeuvre et sa détermination en vue de la construction d'une nation congolaise heureuse et prospère. Nous pensons ainsi apporter notre pierre à l'édifice à travers tous les actes que nous posons. Cette assemblée générale représente une preuve de notre engagement indéfectible au côté du président de la République, baptiseur d'un Congo riche et prospère », a-t-il déclaré.

Quelques recommandations ont été formulées au cours de cette assemblée générale, notamment la poursuite de la campagne de structuration et de restructuration du parti à travers tous les départements du pays ; la tenue du premier congrès ordinaire du parti au plus tard en décembre prochain.

Notons que le MJP est un parti politique créé le 17 novembre 2020 par des jeunes qui ont adhéré aux idéaux et objectifs du président Denis Sassou N'Guesso. Il se fixe divers objectifs, à savoir constituer une jeunesse républicaine et loyaliste ; expliquer, promouvoir et sauvegarder l'oeuvre du président Denis Sassou N'Guesso ; défendre l'image de marque du Congo ainsi que du chef de l'Etat tant à l'intérieur qu'a l'extérieur du Congo ; travailler pour entrer dans les sphères de décision ; oeuvrer pour le raffermissement de l'unité nationale, autour des principes d'égalité et de démocratie ; contribuer au développement économique, social et culturel des citoyens à travers des activités agropastorales ; lutter contre les antivaleurs et autres. Les participants à la séance ont adressé une motion de confiance au président de ce parti et une autre de soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.