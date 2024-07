Congo-Brazzaville: Circulation routière - Des taximen à Pointe-Noire exigent 1500 FCFA pour la course

La population ponténégrine ne comprend pas du tout la hausse brutale du coût du transport, alors que la récente réunion qui venait de se tenir à Brazzaville entre les autorités politico-administratives et les syndicats des transporteurs a maintenu les anciens tarifs.

C'est de la même façon que les taximen de Brazzaville et de Pointe-Noire avaient foulé aux pieds la mesure qui était prise, il y a de cela quatre à cinq ans sur la course de taxi fixée à 750 FCFA et celle de bus à 150FCFA. Ces taximen congolais avaient osé de la manière la plus rusée pour faire passer la course de taxi de 750FCFA à 1000FCFA et celle de bus qui n'est jamais stable, car elle varie selon la distance en allant de 150FCFA à 300FCFA voire même 500FCFA.

Notons que si la force de l'ordre ne veille pas à cette velléité d'anarchie qui nait déjà dans le transport en commun chez de nombreux taximen de Pointe-Noire, ce prix de la course de taxi à 1500FCFA que les taximen imposent déjà aux passagers risque de demeurer comme tel.