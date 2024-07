Congo-Brazzaville: Exécutif - Ludovic Ngatsé prend la gestion des principales régies financières

Un nouveau décret du chef de l'État, daté du 29 juillet, renforce les pouvoirs du ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé. Celui-ci est désormais chargé de gérer et coordonner les directions générales des Impôts et des Douanes.

Le décret présentiel attribue presque l'ensemble des pouvoirs de gestion des finances publiques au ministre Ludovic Ngatsé, autrefois détenus par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye. En matière des régies financières, Ludovic Ngatsé est chargé de « gérer et coordonner l'activité des régies fiscales et douanières » et de « réaliser les travaux d'assiette, de contrôle et de recouvrement des ressources publiques », selon le décret (n°2024-381).

Ce règlement ne met pas fin, pour autant, au conflit de pouvoir perceptible entre les deux ministères régaliens. Toujours dans le cadre de la gestion des régies financières, le ministre du Budget est associé à son collègue de l'Économie et des Finances sur l'élaboration et la mise en oeuvre des réformes fiscales et douanières ; sur le contrôle des finances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; la conduite des réformes du système d'information des finances de l'État...

Les attributions du ministre Ludovic Ngatsé ont aussi été consolidées en matière d'élaboration, d' exécution et de suivi du budget, des comptes publics et du portefeuille public. Enfin, il est chargé de « veiller à la gestion optimale du portefeuille public; exercer la tutelle financière sur les entreprises et établissements publics; acquérir et gérer les participations de l'Etat dans les entreprises, de concert avec le ministre chargé des Finances ; proposer les stratégies de prise et de cession des participations de l'Etat : procéder à l'évaluation économique et financière des droits, actions, parts sociales et obligations souscrites par l'Etat ; élaborer la réglementation relative aux jeux à but lucratif et veiller à son application », précise le décret présidentiel.