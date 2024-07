Soudan: Al-Burhan a assisté à la remise des diplômes des classes de l'Académie militaire

Le Président du Conseil transitoire de souveraineté CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a assisté mercrei à Jabait, dans l'État de la mer Rouge, à la cérémonie de remise des diplômes de (68) promotions du l'Académie Militaire et les (20) et (23) promotions de qualification, l'Académie de l'air et celle de la Marine, en présence d'un certain nombre de dirigeants des forces armées, de la police et des agences de sécurité. ainsi que les familles des diplômés.

La célébration a été marquée par un défilé militaire des étudiants diplômés, reflétant les doses d'entraînement et les compétences acquises au cours de la période de préparation et d'entraînement, ainsi que le haut niveau de discipline militaire.

À l'issue de la cérémonie, le commandant en chef des forces armées a honoré les meilleurs étudiants militaires en reconnaissance de leur excellence au cours de leur période de formation militaire l'Académie Militaire.