Soudan: Le gouverneur du N.Darfour inspecte l'hôpital d'obstétrique suite aux bombardements lancés par FSR

Le gouverneur de l'État du Darfour Nord, Bakhit Mohamed a inspecté l'hôpital spécialisé d'obstétrique et de gynécologie d'El Fasher (Arabie Saoudite), qui a été soumis « lundi » à des bombardements d'artillerie par la milice rebelle Al Dagalo avec dix missiles, en plus du bombardement d'autres sites des drones, où les bombardements ont coûté la vie à (23) civils, dont des patients et leurs accompagnants à l'hôpital, en plus de dizaines de blessés. .

Le gouverneur a exprimé son choc face à l'insistance des milices rebelles à tuer des civils innocents et à détruire leurs installations de santé, ajoutant que le bombardement de l'hôpital d'obstétrique et de gynécologie et le meurtre de ce nouveau nombre de citoyens représentent une extension des massacres humains que la milice FSR a commencé à s'engager dans la ville d'El Fasher depuis samedi dernier, lorsqu'elle a bombardé un marché au sud d'El Fasher pendant deux jours consécutifs, faisant plus de 160 morts et blessés.

Bakhit a souligné dans un communiqué de presse que les rebelles ont bombardé l'hôpital spécialisé pour les femmes et l'obstétrique, qui est devenu le seul hôpital opérationnel de la ville et comprenait tous les services médicaux après que tous les hôpitaux soient partis de la même manière.

Il a ajouté que cela confirme sans aucun doute que le FSR vise principalement le citoyen et vise à le déplacer de la ville, mais ont été déçus grace à l'espoir, la patience et la fermeté de la population d'El Fasher. Le gouverneur a déclaré : « La communauté internationale doit jouer son rôle en enquêtant sur ces massacres et en condamnant ces mercenaires hors-la-loi. » Confirmant la cohérence de leur crime en dirigeant et en utilisant ces armes meurtrières contre des sites civils et non militaires.

Le gouverneur a exprimé ses remerciements et son appréciation aux forces armées et à la force conjointe pour leur vaillante réponse face aux milices rebelles. / OSM