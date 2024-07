Le Chef de l'État a réitéré sa volonté inébranlable de s'opposer à ces anomalies qui durent depuis plusieurs mois et de poursuivre ce qu'il a appelé « la guerre de libération » contre les lobbies qui « jouent » avec les éléments vitaux des Tunisiennes et Tunisiens.

Lors de la visite effectuée lundi soir dans le gouvernorat de Mahdia où il a largement échangé avec les citoyens dans l'arrondissement d'Ouled Salah puis dans la délégation de Sidi Alouane et le village de Karkar relevant de la délégation de Boumerdès, le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est enquis de la situation économique, sociale et, surtout, de leur vécu quotidien, plus précisément des souffrances endurées à cause des coupures fréquentes, voire incessantes, d'eau.

Le Chef de l'État a réitéré sa volonté inébranlable de s'opposer à ces anomalies qui durent depuis plusieurs mois et de poursuivre ce qu'il a appelé « la guerre de libération » contre les lobbies qui « jouent » avec les éléments vitaux des Tunisiennes et Tunisiens.

« Il n'y a qu'un seul État qui tient les rênes du pouvoir et tient à ce que tous les citoyens vivent dans la dignité », a-t-il martelé avec insistance, tout en assurant que, contrairement à ce que certaines mauvaises langues répandent, il n'est pas en train de mener une campagne électorale alors que ce sont les autres, conduits par des lobbies malsains, qui veulent atteindre des buts électoraux en coupant l'eau et en endommageant les installations dans l'objectif, non avoué mais évident, de créer un climat de tension sociale.

%

Le Président de la République a tenu à déguster en personne la qualité de l'eau du robinet pour conclure qu'elle n'est pas potable à cause de l'odeur qu'elle dégage, de par sa couleur étrange et non limpide et d'un arrière-goût anormal, avant d'exprimer son étonnement que certains endroits touristiques soient approvisionnés en eau, alors que d'autres connaissent des coupures prolongées et sans préavis.

S'adressant à des responsables de la Sonede, le Chef de l'État les a exhortés à remédier à la situation dès le lendemain et à un retour à la normale dans les plus brefs délais, surtout que l'eau est disponible dans d'autres zones, notamment celles abritant les unités hôtelières, assurant à cet effet que selon les constats qu'il a faits dans les barrages, le niveau de remplissage reste satisfaisant et devrait suffire à alimenter toutes les zones du pays.

A noter que les citoyens étaient fort nombreux à venir à sa rencontre pour donner de la voix quant à leurs revendications d'avoir leur part de l'eau, surtout celle potable. En bref, toutes les interventions du Président Kaïs Saïed ont été axées sur les questions de l'eau démontrant qu'il partage les principales préoccupations des Tunisiennes et Tunisiens par ces temps de canicule, tout en réaffirmant sa détermination à résoudre les problèmes en vue d'alléger les souffrances des citoyens loin de toute considération électorale.