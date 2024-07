Sénégal: Occupation de la forêt de Niamone - Deux des six suspects relaxés, un autre condamné à six mois ferme (source judiciaire)

Ziguinchor — Deux des six personnes suspectées d'occupation illégale, illicite et anarchique" de la forêt classée de Niamone dans le département de Bignona (sud), ont été relaxées, mardi, des "chefs d'association de malfaiteurs", a appris l'APS de source judiciaire.

"Boubacar Coly et Ismaïla Bilal Badji sont relaxés de tous les chefs d'association de malfaiteurs", a informé la même source judiciaire, indiquant que Bourama Sambou a été déclaré coupable et a écopé de six mois prison ferme et d'une amende de 250 000 francs CFA.

La section de recherches de la gendarmerie de Ziguinchor avait récemment arrêté six personnes suspectées d"'occupation illégale, illicite et anarchique" de la forêt classée située entre les communes de Niamone, Coubalan, Tenghory et Bignona.

Le procureur de la République de Ziguinchor s'était autosaisi du dossier et les suspects ont comparu mardi en flagrant délit.

Djibril Sow a été également relaxé des chefs de "faux en écriture privée, construction et d'occupation illégales des terres du domaine forestier", mais a été déclaré coupable d'escroquerie par le tribunal de grande instance de Ziguinchor qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA.

Le tribunal a déclaré Amadou Makhtar Diallo coupable des chefs de faux en écriture privée, de défaut d'autorisation de construire et d'occupation illégale de terres du domaine forestier et l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois ferme et 250000 francs CFA d'amende.

La justice l'a toutefois relaxé du chef d'escroquerie.

Omar Ndaw a été aussi relaxé des chefs de faux en écriture privée, mais a été déclaré coupable de défaut d'autorisation de construire et d'occupation illégale de terres du domaine forestier.

Il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs CFA d'amende.