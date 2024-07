Ethiopie: Les journalistes chinois ont affirmé que la place de l'amitié est un moteur du tourisme au pays

Addis Abeba — Les journalistes chinois ont salué la place de l'amitié qu'ils ont visitée à Addis-Abeba et ont noté qu'elle constitue un moteur très important pour le développement du tourisme en Éthiopie.

Les journalistes chinois du journal national People's Daily sont en Éthiopie pour renforcer la coopération avec leurs homologues des médias éthiopiens.

Les journalistes ont visité le parc de la place de l'amitié, qui comprend un lac artificiel, une place pour se rassembler, des fontaines à eau illuminées la nuit et contient de nombreuses fleurs avec diverses espèces de flore.

La rédactrice en chef du Quotidien du Peuple, Cui Qi, a déclaré que la place de l'amitié est très belle et dépasse son imagination.

« Je pense que la place de l'amitié sera une force motrice très importante pour le développement du tourisme en Éthiopie », a-t-elle noté.

La rédactrice en chef a exprimé son « espoir que davantage de Chinois viendront en Éthiopie, que ce soit pour travailler ou pour voyager. Et la place de l'amitié est une destination qu'ils doivent visiter car elle est très belle et représente l'amitié. »

Selon elle, l'Éthiopie est un partenaire très important de la Chine dans la promotion du développement vert durable et du développement du tourisme.

%

Il est donc important que les deux pays travaillent ensemble pour rendre le tourisme plus vert et promouvoir également la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature, a souligné Cui Qi.

Le rédacteur en chef du Quotidien du Peuple, Ren Yan, a déclaré que la place de l'amitié est un endroit très confortable et magnifique.

Le parc de la place de l'amitié, qui comprend un lac artificiel, une place pour se réunir, des fontaines à eau illuminées la nuit et contient de nombreuses fleurs avec diverses espèces de flore, est situé à Addis-Abeba.

C'est un espace vert avec une aire de jeux, un parc d'attractions et un centre de remise en forme pour les locaux et les touristes. De plus, il propose une gamme d'espaces de réunion et d'événements en plein air, ainsi que des activités de loisirs.