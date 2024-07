Ile Maurice: Un adolescent de 15 ans déclare avoir été séquestré

Un adolescent de 15 ans accuse des individus de l'avoir séquestré. L'acte aurait été commis début juillet et aurait été filmé et posté sur TikTok. Une vingtaine de jours après, le jeune homme, accompagné de son père, a porté plainte au poste de police de Rose-Hill, dimanche.

Selon lui, ses présumés kidnappeurs l'auraient forcé à prendre la responsabilité d'un délit qu'il n'a pas commis. Il aurait aussi été agressé et menacé. Une enquête a débuté.

L'adolescent, habitant Montagne-Blanche, avance que le dimanche 5 juillet, vers 21 h 30, il aurait reçu un appel d'un ami, qui lui aurait demandé de venir le rejoindre à Plaza, Rose-Hill. Comme il se trouvait au domicile d'un proche dans cette région du pays, il n'a pas eu de difficultés à se déplacer. Son ami se serait présenté vers 22 heures à bord d'une fourgonnette et, aussitôt arrivé à sa hauteur, quelqu'un aurait ouvert la porte avant de le tirer à l'intérieur. Selon l'ado, il s'agirait d'un habitant de Trèfles âgé de 21 ans.

Ce dernier lui aurait donné plusieurs coups pendant que d'autres personnes présentes à bord lui auraient proféré des injures. Le conducteur aurait, entre-temps, pris la direction de Quatre-Bornes où, sous la menace d'une arme, un individu l'aurait forcé à composer son code sur son téléphone, afin qu'il appelle son père pour lui demander la somme de Rs 50 000.

%

Selon l'adolescent, ses kidnappeurs voulaient qu'il s'incrimine d'un délit à la place d'un autre jeune arrêté par la police quelques jours plus tôt. Son père n'aurait cependant pas répondu à son téléphone. Ses kidnappeurs l'auraient ensuite conduit à Wooton, tout près des appartements de la NHDC où l'attendait un groupe de personnes. Ces derniers, qui seraient les proches du suspect arrêté, auraient une fois de plus menacé le jeune homme de prendre en charge le délit commis par le jeune homme, mais il aurait refusé.

Plusieurs personnes l'auraient sorti de la fourgonnette et l'auraient roué de coups. On l'aurait par la suite forcé à reprendre place à bord du véhicule où il aurait été malmené une fois de plus, et c'est plus tard qu'il a appris que la scène était filmée. Ses agresseurs l'auraient ensuite conduit au poste de police de Rose-Hill où il aurait été arrêté et conduit au poste de Line Barracks, par la CID de Rose Hill, où se trouvait le premier suspect. Son père a pu le récupérer par la suite et il a été conduit à un centre de santé pour des soins.