Ile Maurice: L'ADSU creuse les liens entre le policier suspecté et l'importateur

Quel est le lien entre un policier et ce présumé importateur de drogue ? C'est la question que se posent les enquêteurs de la brigade antidrogue. Cela, suivant la saisie de cannabinoïdes synthétiques liquides d'une valeur de Rs 17,7 millions, après quoi le policier Mohammad Sheiriaz Emambux a été arrêté.

Le trafic de ce type de drogue est aujourd'hui considéré comme extrêmement lucratif en raison de son coût élevé et de la forte demande. Les prix varient entre Rs 3 000 et Rs 5 000 les 30 millilitres. Après l'arrestation du policier, celui-ci a révélé que c'est un dénommé Ian Georges Kim Chong Chung Ming Kan qui lui avait demandé de récupérer le colis.

Les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit ont dès lors monté une opération à la seconde résidence de Ian Georges Kim Chong Chung Ming Kan, à Cap-Malheureux. L'homme est âgé de 44 ans et travaille à son propre compte. Les articles suivants ont été découverts dans la maison : quatre petits contenants en plastique transparent avec, à l'intérieur, une certaine quantité de liquide incolore et deux autres en verre ordinaire contenant chacun du liquide rougeâtre, soupçonnés d'être des drogues dangereuses, ainsi qu'un contenant en verre équipé d'un bouchon, étiqueté «simple pleasure».

Par ailleurs, trois sachets en plastique refermables qui seraient utilisés pour le stockage de drogues illicites, un Skif A-3000 équipé d'un chargeur en plastique, cinq cartouches de métal contenant du gaz utilisé pour activer le pistolet, deux petites cartouches de gaz en métal pour le même usage, et un conteneur en plastique contenant environ 435 balles ont également été trouvés chez le suspect.

Ce dernier a comparu en cour de Pamplemousses hier sous une charge provisoire d'unlawful possession of dangerous drugs. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il est retourné en cellule policière. Les substances liquides suspectées ont été envoyées au laboratoire pour analyse. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine et l'utilisation des substances et des armes saisies.

Il faut savoir que la cargaison est arrivée le dimanche 14 juillet par le vol BA 2065 en provenance de Londres. L'expéditeur était un dénommé Roberto Dasena, résidant en Slovénie. La cargaison était ainsi adressée à Ian Chung, de Ian Georges Kim Chong Chung Ming Kan, dont la résidence principale se trouve à Baie-du-Tombeau.

Lors de l'opération de livraison contrôlée, le colis a été remplacé par un faux et déposé chez DHL à Port-Louis, où, le même jour à 13 h 30, le policier Mohammad Sheiriaz Emambux, 30 ans, affecté au poste de Baie-du-Tombeau et résidant à Vale, s'est présenté pour le récupérer ; il n'a pu le faire cependant, faute de documents appropriés.

Le samedi 27 juillet, l'ADSU aéroport a perquisitionné la résidence du policier mais aucun article incriminant n'a été retrouvé. Néanmoins, il a été conduit au bureau de la brigade antidrogue pour enquête. Son téléphone portable a été saisi pour investigation.

Pressé de questions, il a répondu qu'il avait été approché par Ian Georges Kim Chong Chung Ming Kan pour récupérer ledit colis, mais ne savait pas ce qu'il contenait. L'enquête s'oriente néanmoins vers la proximité entre policier et le présumé importateur.