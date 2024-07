Maroc: La Fête du Trône célébrée dans la liesse à Brasilia

Brasilia — L'ambassade du Maroc à Brasilia a offert, mardi soir, une brillante réception à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités brésiliennes de divers horizons, dont M. Antonio Augusto Martins Cesar, Directeur du Département Afrique au ministère des Affaires étrangères, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Brasilia et de la communauté marocaine établie au Brésil.

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Brésil, M. Nabil Adghoghi a mis en avant le "potentiel stratégique" du partenariat maroco-brésilien, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'économie verte et du transport maritime et aérien, soulignant que les nouveaux accords finalisés ou en cours entre les deux pays donneront, sans nul doute, un nouvel élan à ce partenariat très prometteur.

Il a, à cet égard, indiqué que l'année 2024 est également marquée par des événements majeurs dans l'agenda bilatéral, citant à titre d'exemple l'ouverture, en janvier dernier, par l'Office national marocain du Tourisme (ONMT) d'une représentation commerciale à Sao Paulo, la tenue le 13 mai dernier à Brasilia, de la 3ème session des Consultations politiques, l'organisation d'un Forum d'affaires Brésil-Maroc en décembre prochain, la réouverture le 7 décembre de la liaison aérienne Casablanca-Sao Paulo et la signature en mai à Agadir d'un mémorandum d'entente entre la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Police fédérale brésilienne portant sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange d'expériences dans le domaine sécuritaire.

%

Soulignant que le Maroc a de tout temps constitué un creuset de civilisations et de confluences culturelles, M. Adghoghi a ajouté que cette particularité a façonné l'identité du Royaume et conforté sa position sur la scène mondiale en tant qu'acteur agissant dans les espaces méditerranéen, africain et atlantique.

Il a, dans ce sens, mis en exergue l'Initiative Royale Atlantique, dont la mise en oeuvre permettra aux pays du Sahel d'améliorer leur connectivité avec les différentes plateformes portuaires de l'Afrique atlantique, précisant que l'achèvement du projet de gazoduc Nigeria-Maroc facilitera la connectivité énergétique entre les pays producteurs de gaz, favorisera l'intégration du marché régional de l'électricité et bénéficiera à plus de 400 millions de personnes.

Dans le même sillage, a-t-il poursuivi, le port Tanger-Med, la plus grande plateforme portuaire d'Afrique et de la Méditerranée, se positionne aujourd'hui comme une plaque tournante hautement compétitive pour les couloirs maritimes de la façade atlantique.

L'ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant les efforts soutenus de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la cause palestinienne, ainsi que les actions menées par le Royaume pour la lutte contre les discours de haine et la promotion des principes du dialogue inter-religieux et des valeurs de tolérance, d'ouverture et de respect mutuel.

Évoquant l'organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football 2030, avec l'Espagne et le Portugal, il a fait état des grands projets d'infrastructures en cours de réalisation, avec l'ambition affichée d'attirer 26 millions de touristes.

S'exprimant au nom du gouvernement brésilien, M. Martins César a affirmé que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a initié des réformes majeures dans les domaines politique, économique et social, soulignant que ces réformes, menées dans un esprit de pluralisme et de tolérance, ont largement contribué à la prospérité du Royaume.

Au cours des 25 dernières années, les liens historiques d'amitié entre les deux pays se sont renforcés et consolidés, a assuré le responsable brésilien, notant que la visite historique de Sa Majesté le Roi au Brésil, il y a 20 ans, a été un tournant majeur dans ces relations, caractérisées par un agenda bilatéral varié et un dialogue constructif dans les foras multilatéraux.

Se félicitant de l'excellence des relations bilatérales qui se projettent vers de nouvelles perspectives, M. Martins Cesar a soutenu que le Brésil et le Maroc, animés par des aspirations communes au développement et à la paix, ont su raffermir les liens traditionnels d'amitié au service de leurs intérêts mutuels.