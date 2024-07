Maroc: Le Discours Royal appelle à des mesures rigoureuses pour une meilleure gestion des ressources en eau (acteur associatif)

Rabat — Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône appelle à des mesures rigoureuses et durables pour garantir une meilleure gestion des ressources en eau, a souligné la présidente de l'association Living Planet Morocco (LPM), Yousra Madani.

"Sa Majesté le Roi a abordé de manière exhaustive la question cruciale de la gestion des ressources hydriques au Maroc, mettant en avant plusieurs initiatives majeures pour répondre aux défis de la sécheresse et du changement climatique", a-t-elle fait observer dans une déclaration à la MAP.

Dans Son discours, le Souverain a mis en avant le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, ce qui reflète un engagement concret en faveur de l'amélioration des infrastructures hydriques du pays, a poursuivi Mme Madani, dont l'association est active dans le domaine de la protection de la nature et la préservation de la biodiversité et des ressources hydriques.

En insistant sur la bonne gouvernance et en appelant à un suivi strict de la mise en oeuvre des projets hydriques, Sa Majesté le Roi a jeté les bases solides pour des politiques hydriques transparentes et responsables, a-t-elle souligné, ajoutant que cette démarche est essentielle pour mobiliser les ressources et les acteurs concernés afin de répondre efficacement à la problématique de l'eau.

Par ailleurs, Mme Madani a appelé à la mise en oeuvre, de manière intégrée, de plusieurs solutions afin de faire face au phénomène de stress hydrique, mettant l'accent sur l'impératif de la protection des écosystèmes naturels tels que les zones humides, les forêts et les cours d'eau pour maintenir les cycles hydrologiques naturels, la biodiversité et les services écosystémiques.

Pour atteindre cet objectif, elle a souligné l'importance de la modernisation des réseaux d'irrigation, le recours aux technologies de pointe et la mise à niveau des systèmes d'adduction et de distribution de l'eau, en plus de la mise en place des projets de transfert d'eau entre les bassins pour équilibrer la distribution des ressources hydriques.