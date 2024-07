Maroc: Les ambassades du pays célèbrent la glorieuse Fête du Trône

Le Caire — Les ambassades du Maroc aux Émirats Arabes Unis (UAE), au Qatar, en Jordanie, au Bahreïn et au Koweït ont organisé mardi des réceptions à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Au cours de ces célébrations, les ambassadeurs marocains ont souligné que Sa Majesté le Roi a lancé, depuis Son accession au Trône, des chantiers de réforme majeurs dans les domaines politique, économique, social, culturel et sportif, selon une vision stratégique globale et intégrée qui tend à protéger la nation marocaine, préserver l'unité nationale et territoriale du Maroc, développer son infrastructure et accroître son rayonnement culturel aux niveaux régional, continental et international.

Cette dynamique de réforme, ont-ils ajouté, a été accompagnée de la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur d'ambitieux plans de développement humain, la création de zones franches industrielles, l'attraction des investissements dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique et le renforcement des infrastructures, permettant au Royaume de consolider sa position de partenaire crédible et de pôle économique et financier aux niveaux régional et international.

S'agissant de la politique étrangère du Maroc, les ambassadeurs ont noté que, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Royaume a adopté une approche diplomatique fondée sur la clarté et l'ambition et a fait preuve d'un engagement total en faveur du dialogue, du règlement politique des différends, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, du rejet du séparatisme et du terrorisme, de la diversification des partenariats et de la prévalence des valeurs d'ouverture, de tolérance et de compromis.

%

Ils ont relevé, dans ce sens, que la diplomatie Royale a assuré un large soutien international à la cause nationale, soulignant que le plan marocain d'autonomie des provinces du Sud recueille un soutien solide et un appui sans équivoque de la majorité des pays de tous les continents, ce qui confirme le sérieux et la crédibilité de ce plan en tant que solution durable à ce différend régional artificiel.

A cette occasion, l'ambassade du Maroc aux Émirats Arabes Unis a organisé à Abou Dhabi une réception à laquelle ont assisté le ministre de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, des ambassadeurs de pays arabes, africains et étrangers, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Abou Dhabi.

Intervenant lors de cette cérémonie, à laquelle ont également pris part des membres de la communauté marocaine résidant aux Émirats et qui a démarré par les hymnes nationaux marocain et émirati, l'ambassadeur du Maroc, Ahmed Tazi, a mis en exergue les liens solides de fraternité et d'amitié qui ont toujours uni le Maroc et les Émirats, fondés par Feu SM Hassan II et Feu SA Cheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, et entretenus par les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Il a rappelé, dans ce contexte, la visite officielle effectuée par le Souverain aux Émirats Arabes Unis, qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

M. Tazi a également évoqué le mémorandum d'entente, signé lors de cette visite, par Sa Majesté le Roi et SA Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, soulignant l'importance de préserver les liens de fraternité, de respect, de solidarité et de soutien mutuel sur lesquels sont fondées les relations maroco-émiraties, tout en continuant à oeuvrer pour relever les défis de renouveau, d'innovation et d'ouverture auxquels les deux pays font face.

À Doha, l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, a également organisé une réception à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône. Cet évènement a connu la participation de membres du gouvernement qatari, de représentants du corps diplomatique accrédité à Doha, de personnalités du monde politique, culturel et médiatique, ainsi que de membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays.

S'exprimant lors de cette cérémonie, qui a débuté par les hymnes nationaux du Maroc et du Qatar, M. Setri a mis l'accent sur les relations exceptionnelles et privilégiées qui unissent les deux pays, grâce aux liens fraternels entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et au regard des liens historiques entre les deux peuples frères, fondés sur l'estime et le respect mutuels.

La coopération bilatérale est constamment renforcée par la consultation et l'échange de visites de hauts responsables d'un côté et de l'autre, a-t-il dit, ajoutant que la célébration par le Royaume du 25ème anniversaire de l'accession au Trône de Sa Majesté le Roi, qui coïncide avec l'année culturelle Maroc-Qatar, représente une heureuse coïncidence et constitue une occasion de faire connaître des pans du patrimoine marocain authentique à travers un programme riche d'événements et d'activités.

Une réception similaire a été organisée à Amman par l'ambassade du Maroc au Royaume Hachémite de Jordanie, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État jordanien, Wajih Tayeib Azaizeh, des ambassadeurs, des représentants du corps diplomatique, des chefs de missions diplomatiques accrédités en Jordanie, des parlementaires et des hommes d'affaires.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, a souligné que, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Abdallah II, les relations entre les Royaumes du Maroc et de Jordanie sont solides et historiques, basées sur des liens forts de fraternité, de coopération fructueuse, de solidarité effective, de coordination et de concertation permanentes.

Les deux Chefs d'État ont donné une forte impulsion à ces relations et les ont érigées en partenariat stratégique, s'est félicité l'ambassadeur, affirmant que le partenariat entre les deux pays constitue un modèle pour les relations arabo-arabes, tant en termes de coordination que de convergence des vues sur les questions d'intérêt commun.

A Manama, la réception offerte par la même occasion par l'ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, a vu la participation de ministres et hauts responsables du gouvernement bahreïni, de parlementaires, de personnalités politiques, économiques et médiatiques, d'hommes d'affaires de divers secteurs, de chefs de missions diplomatiques et d'organisations internationales, de membres du corps diplomatique, ainsi que de membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays du Golfe.

Dans une allocution à cette occasion, M. Benkhiyi a souligné que le Maroc et le Bahreïn entretiennent des relations solides et distinguées basées sur la convergence des vues, l'amitié, la solidarité et la loyauté, et dont la manifestation la plus marquante a été la reconnaissance par le Bahreïn de la marocanité du Sahara et l'ouverture d'un Consulat général à Laâyoune.

L'ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa, a organisé à son tour une réception à l'occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, en présence notamment de Anwar Ali Al Mudhaf, ministre des Finances, des affaires économiques et de l'investissement, représentant le gouvernement koweïtien, de plusieurs Cheikhs, de chefs de missions diplomatiques et d'organisations internationales, de hautes personnalités économiques, médiatiques, intellectuelles et artistiques et de membres de la communauté marocaine résidant au Koweït.

S'exprimant à cette occasion, M. Benaissa a salué l'évolution remarquable qu'ont connue les relations du Maroc avec les pays du Golfe au cours des 25 dernières années, et dont le point d'orgue a été l'établissement d'un partenariat stratégique pour bâtir une coopération efficace qui reflète l'attachement de Sa Majesté le Roi et de Ses frères les dirigeants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à développer leur coopération.

Pour sa part, M. Al-Mudhaf a mis en avant, dans une déclaration à la presse, la solidité des relations entre le Koweït et le Maroc qui partagent plusieurs intérêts économiques, citant à cet égard les projets de développement menés dans le Royaume dans le domaine de l'infrastructure et financés par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe.