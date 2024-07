Gabon: Voyage et Tourisme, le pays veut s'aligner dans ce secteur florissant

Le Gabon veut s’inscrire dans le catalogue des pays ayant enregistré une hausse touristique. Depuis l’avènement du 30 août 2023, le gouvernement gabonais a fait peau neuve. Ainsi, des nominations successives ont été réalisées, parmi lesquelles on peut citer celle du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, où M. Pascal Ogowe Siffon veut faire transcender le secteur du tourisme.

Initié depuis 2002, sous la gouvernance de feu Omar Bongo Ondimba, le Gabon comptabilise sur son territoire 13 parcs nationaux. Ces sites écologiques diversifiés par leur superficie, sont protégés et gérés par l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Ces différents lieux sont à ce jour théâtre d’une grande migration touristique

Annoncée durant le premier trimestre de l’année, le ministère du tourisme et de l’artisanat organise du 15 juillet au 30 Août 2024, la 1ère édition de la Caravane Touristique du Gabon, dans l’optique de mettre en valeur les attraits touristiques du pays et d'attirer les visiteurs nationaux et internationaux.

AGATOUR / Page officielle Facebook Les touristes emplis de joie et d’enthousiasme qui découvrent la beauté des paysages, la richesse de la faune et la diversité culturelle du Gabon.

Depuis sa page officielle Meta, on peut constater un flux d’information lié à cette innovation touristique qui bat son plein.

Le lancement de ladite Caravane a été fait sur le premier circuit Libreville-Lambaréné-Fougamou. Un tronçon marqué par la présence du célèbre artiste franco-congolais Singuila qui n’a pas manqué de saluer l’effort des autorités.

Mise en avant du patrimoine culturel

L’inauguration des villages touristiques de Tsamba-Magotsi (Fougamou), du Lac Bleu (Mouila) et de Mata Ma Tsengue (Lebamba) a permis de faire valoir le potentiel culturel et traditionnel du terroir. Ceci, en offrant l’opportunité aux différents touristes de la caravane de découvrir l’architecture des villageois de ces localités.

Selon les observations faites par l’Atlas forestier du Gabon, le pays regorge d’une flore et faune riche avec une superficie totale d'environ 26,7 millions d'hectares de végétation. Motif idéal pour le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat de se joindre aux caravaniers dans le but de découvrir également les espèces protégés qui diversifient la forêt gabonaise.

AGATOUR / Page officielle Facebook Les touristes emplis de joie et d’enthousiasme qui découvrent la beauté des paysages, la richesse de la faune et la diversité culturelle du Gabon.

Il faut noter que le tourisme est l’un des secteurs d’activité qui met en hausse l’économie d’un pays, dans la création d’emplois, en stimulant le commerce local, en développant les infrastructures tout en générant des revenus grâce aux dépenses effectuées par les touristes.

Ce nouvel essor prône la valorisation des rites, chants et danses traditionnelles, la découverte des lieux rustiques et l’accès aux parcs nationaux autrefois inaccessibles par le gabonais lambda.

L’ensemble est féérique, d’aucuns disent que « Cette caravane a remonté le temps en redonnant à certains lieu mythique leur potentiel et c’est une réconciliation avec nos us et coutumes » relate la comédienne Emeraude. Le tourisme peut encourager la préservation de l'environnement du patrimoine naturel et culturel du pays en sensibilisant sur l'importance de les protéger pour les générations futures.