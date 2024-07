Tunisie: Expatriés - Nabil Makni trace son sillon en Bulgarie

L'avant-centre de 22 ans annonce la couleur.

L'été 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'avant-centre Nabil Makni. Le transfuge de Sanguiliano, passé chez Hebar Pazardzhik, club de l'élite bulgare, commence à tracer son sillon et à se faire une place au sein d'un effectif assez garni. Buteur ces derniers jours face au CSKA Sofia dans le cadre du championnat, le N°9 de 22 ans n'a certes pu éviter la défaite des siens (3-1), mais, désormais, il se fait remarquer.

Signataire d'un engagement jusqu'en juin 2025, Makni, passé par les rangs de Chievo U19, Strasbourg U19, l'Etoile du Sahel et Ittihad de Libye, entend forcément monter en grade et pourquoi pas attirer à terme les regards d'écuries européennes ou autres qui pourraient donner une toute autre dimension à sa carrière.

Amor Layouni marque des points

Amor Layouni, 31 ans, est en pleine forme. Désormais régulier au sein du onze de Hacken, l'ailier droit tunisien a même signé un but, vers l'heure de jeu, lors de la victoire de son équipe (4-0) face à Västerås SK FK. Pour l'heure, Hacken est classé 5e alors que Malmoe, leader, caracole en tête du championnat de Suède. Quant à Layouni, il sera libre de droit le 31 décembre 2026. Rappelons qu'auparavant, le joueur a évolué en Australie, en Norvège et en Egypte.

%

Les Rangers insistent pour Mejbri

Les Glasgow Rangers insistent pour Hannibal Mejbri. Selon quelques livraisons écossaises, il y aurait encore quelques détails à régler pour signer le joueur de Manchester United. En clair, l'on se dirigerait vers un prêt assorti d'une obligation d'achat en 2025.

Bologne se positionne sérieusement pour Achouri

Convoité par Côme, Southampton et le Besiktas, Elias Achouri, sous contrat avec le FC Copenhague jusqu'en juin 2027, pourrait donc changer d'air cet été, surtout que c'est le FC Bologne qui serait le plus sérieux prétendant ces derniers temps. Bref, l'ailier gauche tunisien de 25 ans se rapproche de la Grande Botte mais son club employeur exige pas moins de 10 millions d'euros pour le laisser filer. Valorisé 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt, Achouri a vu sa cote grimper ces derniers temps. La saison écoulée, il a signé 5 buts et délivré 16 passes décisives en 43 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Entrée en lice de l'EST pour Ben Romdhane?

Courtisé par Ahli d'Arabie Saoudite, Ahly du Caire, le Stade Rennais, le Toulouse FC et les Verts de Saint Etienne, Mohamed Ali Ben Romdhane serait aussi convoité par le champion de Tunisie en titre. Alors qu'Ahli d'Arabie Saoudite aurait transmis une offre de l'ordre d'1,8 million d'euros, proposition refusée par les Hongrois de Ferencvaros, son club employeur, l'EST serait à son tour sur les rangs pour récupérer un joueur qu'elle a formé.

A cet effet, si bien entendu les contacts sont noués entre l'Espérance et Ferencvaros, nul doute qu'il faudrait avant tout compter sur la volonté et le choix de carrière du joueur. Concrètement, si son club employeur demande 3 millions d'euros pour le libérer, «l'appel de Parc B» pourrait pousser le milieu offensif tunisien de 24 ans à revoir ses exigences à la baisse et à proposer un «deal» au club hongrois pour rejoindre Tunis dès cet été. Attendons voir, cependant, car il ne s'agit là que de spéculations concernant un joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 et coté 2.5 millions d'euros sur le marché.

Wael Debbiche avec l'équipe A d'Annecy

Le milieu offensif Wael Debbiche, 19 ans, vient d'intégrer l'équipe pro d'Annecy après avoir fourbi ses armes avec les U17 et les U19 de la même équipe. Récemment, le jeune Tunisien a même évolué en tant que titulaire face à Clermont Foot en amical (1-1).