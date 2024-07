Cote d'Ivoire: Exploration pétrolière Onshore - Le gouvernement signe trois Contrats de partage de production avec un groupe américain

Le mardi 30 juillet 2024, a eu lieu à Abidjan, la signature de 03 Contrats de partage de production (Cpp) entre le gouvernement ivoirien, représenté par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des mines, du pétrole et de l’énergie, et Matthew Lofgran, Directeur général du groupe américain Elephant Oil. A appris allafrica.com de sources officielles à Abidjan.

Après les découvertes des gisements de classe mondiale, Baleine en 2021, Calao en ce début d’année et le lancement le 1er juillet 2024, du Salon International des Ressources Extractives et Energétiques (SIREXE 2024), l’heure est à la signature de nouveaux Contrats de partage de production. Des contrats portant sur trois blocs pétroliers Onshore, à savoir, CI-520, CI-521 et CI-522 qui revêtent pour le gouvernement ivoirien, un caractère particulier.

Les découvertes réalisées dans le bassin sédimentaire ivoirien sont essentiellement situées dans sa partie orientale Offshore (eaux profondes). La zone Onshore (terre ferme) qui compte sept blocs pétroliers, est d’ailleurs celle par laquelle l’exploration pétrolière a débuté en Côte d’Ivoire. Les premières données d’exploration, obtenues entre 1952 et 1954, ont permis la découverte et l’exploitation de bitumes dans la région d’Eboïnda. Etape qui fut le point de départ de la recherche pétrolière en Côte d’Ivoire.

« Je ne cache pas ma joie de voir qu’après les nombreuses découvertes que nous avons faites depuis lors en Offshore (eaux profondes), ce nouveau partenariat avec Elephant Oil sur ces 03 blocs pétroliers en Onshore (terre ferme), nous permettra de reprendre plus efficacement la recherche d’hydrocarbures dans cette partie de notre bassin sédimentaire. Je voudrais donc féliciter ce groupe qui a décidé de s’associer à notre compagnie nationale Petroci Holding afin de travailler à nos côtés au développement de la Côte d’Ivoire. Ce qui fait la particularité de ce contrat, c’est que nous sommes en Onshore. », s’est réjoui le ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, Sangafowa-Coulibaly.

Selon une note à la presse, Elephant Oil a développé une expérience dans l’exploration de blocs pétroliers Onshore et le ministre chargé du Pétrole reste convaincu que cette expérience bénéficiera à la Côte d’Ivoire à travers la signature de ces 03 Contrats de partage de production. Il s’est surtout félicité des parts obtenues par la partie ivoirienne, en phase avec la vision du Président de la République. 52,5% des bénéfices seront reversés à l’Etat de Côte d’Ivoire. Parmi les 47,5% restants, au final 80% reviendront à Elephant Oil, tandis que 20% seront reversés à Petroci Holding qui bénéficiera ainsi d’une part non payante de 10% et d’une part payante de 10%. Ce qui lui fera une participation totale de 20% dans ce consortium.

« Ce groupe croit en la Côte d’Ivoire. C’est en juillet 2022, en conseil des ministres, que nous avons eu l’autorisation du gouvernement, de signer ces contrats. Cela a pris un peu de temps car il fallait que Elephant Oil se conforme à la législation américaine et que nous puissions aussi lever toutes les difficultés liées à cette signature », a expliqué Sangafowa-Coulibaly.

Pour sa part, Matthew Lofgran, Directeur général du groupe américain qui a affiché son impatience à démarrer rapidement, a reconnu en la Côte d’Ivoire un pays développé, doté de nombreuses ressources naturelles, a annoncé que « conformément à la loi sur le contenu local, son entreprise travaillera à créer de nombreux emplois comme le veut le Président de la République ».

Bien avant, Bienvenu Esse, Directeur général des hydrocarbures, a rappelé que les négociations de Cpp sur les blocs pétroliers Onshore CI-520, CI-521 et CI-522 situés dans la zone Est de la Côte d’ Ivoire, se sont tenues les 10 février et 16 mars 2022 au terme desquelles les parties ont convenu des principaux termes contractuels suivants : 03 périodes d’exploration d’une durée totale de 07 ans ; les profits pétroliers et gaziers au bénéfice de l’Etat : 52,5% (1ère tranche); les participations initiales et additionnelles de Petroci : 20% au total.