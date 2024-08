Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Aout 2024

Mali : Nord du Mali- L’armée lance une « campagne aérienne » avec l’appui du Burkina Faso

Au moins six civils ont été tués mardi par des tirs de drones à Tinzaouatène – une localité dans le nord du Mali où l’armée malienne et ses alliés russes ont subi un gros revers et de lourdes pertes samedi 27 juillet lors de combats contre des séparatistes –, selon des élus et des séparatistes. L’armée malienne affirme, « en coordination avec les Forces armées du Burkina Faso », avoir « débuté ce mardi 30 juillet 2024 une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouatène » où les combats ont eu lieu samedi, dans un communiqué. (Source : Jeune Afrique)

Niger : Terrorisme - Un préfet enlevé affirme être retenu par un groupe rebelle hostile au régime

Un préfet enlevé en juin au Niger avec quatre militaires a affirmé, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, être retenu avec eux depuis "36 jours" par un groupe rebelle hostile au régime militaire, qui avait annoncé fin juin les détenir.« Nous sommes retenus ici par le Front patriotique pour la justice (FPJ) depuis le 21 juin, donc ça nous fait aujourd'hui 36 jours", a déclaré le préfet du département de Bilma, le commandant Amadou Torda. Le préfet précise être retenu avec quatre personnes: "deux gendarmes" et "deux gardes", qui l'entourent sur les images. « Cette vidéo c'est pour montrer vraiment que nous sommes en vie, nous sommes en bonne et parfaite santé », a-t-il assuré. (Source : Voa)

Guinée : Justice et lois - Moussa Dadis Camara condamné à 20ans de prison

Le 31 juillet 2024, un tribunal en Guinée a condamné l’ancien président guinéen autoproclamé, Moussa Dadis Camara, et sept autres personnes, lors d’un procès historique pour des viols et des meurtres de manifestants commis en 2009, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ils ont condamné Dadis Camara et Tiégboro à 20 ans de prison et ont condamné Tomba à 10 ans d’emprisonnement. À la demande du parquet, le tribunal a également décidé de requalifier tous les chefs d’accusation de crimes ordinaires en crimes contre l’humanité. C’est la première fois que des crimes contre l’humanité sont poursuivis en Guinée. Ce procès portant sur une attaque généralisée contre des manifestants pacifiques dans un stade de la capitale, Conakry, a captivé le pays. Il est le premier du genre concernant des violations des droits humains de cette ampleur en Guinée. Les avocats inscrits au Barreau de Guinée ont décidé de boycotter toutes les audiences dans tout le pays jusqu'au 31 juillet en signe de protestation contre la disparition forcée de membres de la coalition de l'opposition. Par conséquent, les avocats de la défense et les avocats des victimes n'étaient pas présents lors. (Source : https://www.hrw.org/fr)

Burkina Faso : Burkina Faso - Situation hydrologique de certains cours d’eau à la date du 31 juillet 2024

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement porte à la connaissance de la population que les fortes pluies enregistrées ces derniers jours (fin juillet 2024), ont entrainé une hausse généralisée du niveau des retenues et cours d’eau sur toute l’étendue du territoire national créant des dommages sur les habitations, les cultures et les infrastructures routières, perturbant par endroit le trafic notamment par la submersion de portions de certaines routes. (Source : Burkina 24)

Rca : Affaires militaires- L ‘Onu lève l'embargo sur les armes

« Une victoire pour la diplomatique et un tournant historique », c’est ainsi que les autorités centrafricaines ont réagi à la levée mardi, de l’embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Une décision prise à l’unanimité par le Conseil de sécurité des nations unies. Sylvie Valérie Baipo-Temon, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l'étranger, République centrafricaine a indiqué que « La levée complète de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine est une décision importante car elle marque un tournant historique et crucial pour la paix et la stabilité, non seulement en Rca mais aussi dans la région. Cette victoire diplomatique constitue un premier pas qui redonne de la dignité à la Rca et à son peuple en faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste, plus équitable et par conséquent d'un avenir plus serein pour tous ».(Source : africanews.com)

Côte d’Ivoire : Exploration pétrolière Onshore - Le gouvernement signe trois Contrats de partage de production avec un groupe américain

Le mardi 30 juillet 2024, a eu lieu à Abidjan, la signature de trois Contrats de partage de production (Cpp) entre le gouvernement ivoirien, représenté par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des mines, du pétrole et de l’énergie, et Matthew Lofgran, Directeur général du groupe américain Elephant Oil. A appris allafrica.com de sources officielles à Abidjan. (Source : allafrica.com)

Gabon : Pour falsification des documents administratifs- Un camerounais écroué à Port-Gentil

Il a plus de 60 ans, est camerounais anglophone et francophone, père de trois enfants. Lui c’est Tanyi Takem Takuembangha, il est accusé de faux et usage de faux. Les éléments de la Gendarmerie nationale de la légion ouest du camp de l’océan, ont réussi à mettre la main sur lui après plus de 20 ans de falsification. Rien qu’à Port-Gentil la capitale économique, il a délivré à plus d’une centaine de personnes des faux bordereaux de titres de séjour, des fausses fiches d’enregistrements, des faux permis de conduire, des fausses cartes consulaires, des faux certificats médicaux, des faux certificats de travail, des fausses attestations de formation, des faux curriculums vitae et bien plus encore. ( Source : gabonactu.com)