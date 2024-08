Algérie: Italie - Sonelgaz et Sonatrach signent un protocole d'entente avec ENI concernant le projet d'interconnexion électrique

ALGER — Sonelgaz et Sonatrach ont signé, mercredi à Milan (Italie), un protocole d'entente (MoU) avec la compagnie italienne ENI, afin de conduire conjointement des études de faisabilité d'un projet d'interconnexion électrique entre les réseaux électriques algérien et italien, à travers la réalisation d'un câble sous-marin reliant les deux pays, ont indiqué les deux groupes publics.

Ce protocole d'entente a été signé par le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et celui de la compagnie italienne ENI, Claudio Descalzi.

Ces études comprennent la réalisation d'une évaluation technique, environnementale, juridique, économique, financière et de marché, dans le but ultime de produire, transporter et commercialiser de l'électricité décarbonée à partir de sources renouvelables, ainsi qu'un calendrier détaillé des phases du projet, de la conception à l'exploitation et mise en service, a ajouté la même source.

"S'inscrivant dans le cadre de l'exécution des instructions de Monsieur le président de la République, cette coopération stratégique se veut un pas supplémentaire pour renforcer les ambitions de l'Algérie de se positionner en tant que fournisseur majeur de l'Europe en matière d'énergie notamment verte", et ce compte tenu de "l'excédent de la production électrique grâce aux importants investissements injectés dans ce secteur au cours des dernières années, faisant de l'Algérie l'un des plus grands producteurs de cette énergie sur le continent", note Sonelgaz.

De son côté, le groupe Sonatrach a affirmé dans un communiqué, que ce projet "à dimension hautement stratégique", constituera "une première", et permettra de créer "un hub énergétique reliant l'Algérie à l'Europe".

Ce protocole d'entente signé mercredi, vient renforcer la coopération existante entre ce groupe publique et la compagnie ENI, dans le cadre des deux protocoles d'intention stratégiques signés le 23 janvier 2023 à Alger, et qui avaient pour objectif de définir les futurs projets communs portant sur l'approvisionnement énergétique, la transition énergétique et la décarbonisation.

La conclusion de ce protocole confirme "les ambitions de l'Algérie de renforcer sa position de fournisseur majeur de l'Europe en matière d'énergie en incluant l'électricité", conclut le communiqué de Sonatrach.