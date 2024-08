Algérie: Tindouf - Intensification des opérations de développement de l'arganier

Des opérations de plantation pour la valorisation de l'arganier sont en cours de concrétisation dans la wilaya de Tindouf, dans le cadre de la préservation de cette espèce sylvicole rare, a-t-on appris mercredi de la conservation locale des Forêts.

A cet effet, et dans le cadre du plan d'intensification de la plantation de cet arbre, il a été procédé à la plantation de 10.000 arbustes d'arganier à travers les territoires de peuplement de cette espèce dans la wilaya, dont Touiraf-Bouâm, Merkala et Targuant, a indiqué le Conservateur des Forêts, Mohamed Boughalia.

D'autres opérations, dotées d'un financement de 50 millions DA, dégagé du Fonds de développement rural et du programme sectoriel de développement (PSD), ont été accordées au secteur pour la mise en défens d'une surface de 10 ha peuplés d'arganiers, en plus de la mise en terre de 400 arbustes en irrigué et la réalisation de deux forages dotés d'un système de goutte-à-goutte et d'une maison cantonnière alimentée en énergie solaire, a-t-il ajouté.

Les efforts de développement de l'arganier portent également sur la collecte de graines et semis de cet arbre, destinés aux pépinières et aux wilayas voisines concernées par le développement de cette espèce sylvicole, la mise en défens des superficies peuplées d'arganiers contre le pâturage anarchique et la réalisation d'une clôture de protection longue de 400 km.

Dans le cadre de l'investissement dans la valorisation de cette espèce sylvicole, il est fait état de la mise en terre, entre 2017 et 2021, de quelque 1.580 plants d'arganiers, ainsi que de 300 autres plants de même type dans le cadre d'un système appelé "Grow-Box" ou "Water-Box", en vue de lutter contre la désertification.