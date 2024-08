Ile Maurice: Autoroute et cyclistes, une coexistence difficile

Chaque année, de nombreux cyclistes sont victimes d'accidents de la route. Qu'ils soient des coureurs en entraînement ou de simples amateurs de vélo, ils sont souvent mis en danger par les automobilistes, en particulier sur les autoroutes. Les autorités appellent donc chacun à faire preuve de courtoisie et à adopter de bons réflexes de sécurité.

Samedi dernier, Alexandre Mayer a été blessé après avoir été renversé par un camion lors d'un entraînement à Midlands. Heureusement, le champion mauricien de VTT marathon s'en est sorti avec plus de peur que de mal. Cependant, d'autres n'ont pas eu la même chance que lui. De nombreux cyclistes reconnaissent que certains automobilistes adoptent des comportements dangereux, tandis que pour les automobilistes, le non-respect du Code de la route et des autres usagers est un problème récurrent. Selon Alain Jeannot, président de Prévention Routière Avant Tout, un manque de planification urbaine depuis la création de l'autoroute est en cause. «L'autoroute a été construite initialement pour relier l'aéroport à Port-Louis et faciliter le transport du sucre du nord vers Port-Louis. À l'étranger, il y avait déjà une planification urbaine pour l'utilisation des autoroutes.»

Par ailleurs, il soutient que les deux-roues ne devraient pas être autorisés sur les autoroutes, y compris les cyclistes. «Mais nous faisons avec ce que nous avons.» Il souligne un point important concernant l'utilisation de l'autoroute : «Les automobilistes peuvent rouler entre 80 km/h et 110 km/h. À cette vitesse, le déplacement de l'air est très puissant. Le problème survient lorsqu'un véhicule à quatre roues passe à côté d'un deux-roues, motorisé ou non, car la force de l'air peut déstabiliser le cycliste. Je pense qu'il serait souhaitable que les cyclistes soient encadrés par des motards et des marshals en l'absence de policiers. Ainsi, les conducteurs de camions, voitures ou autobus seront davantage conscients de la présence de cyclistes et pourront faire preuve de plus de vigilance.»

Alain Jeannot demande également aux cyclistes d'être vigilants, surtout s'ils empruntent l'autoroute pour s'entraîner. «Ils devraient porter des vêtements permettant de bien les identifier. Nous pourrions aussi restreindre certains tronçons afin que les coureurs puissent s'entraîner en toute sécurité. Pourquoi ne pas installer des panneaux indicateurs pour avertir les automobilistes que des cyclistes s'entraînent sur cette portion de route ?»

L'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, exhorte les cyclistes, notamment lorsqu'ils s'entraînent sur les autoroutes ou circulent sur les routes en général, à porter des vêtements réfléchissants et à équiper leurs vélos de lumières. Ces mesures permettent de les rendre plus visibles, surtout en cas de brouillard, fréquent pendant l'hiver.

Une autre suggestion de l'inspecteur Shiva Coothen est que les cyclistes évitent de rouler en groupe. «Déjà, c'est une contravention de rouler côte à côte. Avec la vitesse autorisée de 110 km/h sur l'autoroute, il est déconseillé aux cyclistes de s'y aventurer pour s'entraîner. Les automobilistes doivent être vigilants et faire preuve de considération envers les cyclistes et les deux-roues, car ce sont les usagers les plus vulnérables.» Il demande aux automobilistes d'anticiper les mouvements des usagers à deux roues. En attendant la création de pistes cyclables dans les années à venir, la vigilance est de mise pour ceux qui s'entraînent sur les routes...

3 854 contraventions émises en 72 heures

La police a contrôlé 6 839 véhicules de vendredi à lundi. Parmi eux, 2 847 automobilistes et 459 motocyclistes ont été verbalisés pour diverses infractions. De plus, 62 conducteurs ont été testés positifs à l'alcool et 18 à la drogue. On dénombre également 468 infractions pour excès de vitesse. De toute évidence, de nombreux usagers de la route continuent d'ignorer les règles de sécurité, mettant en danger leur vie et celle des autres.

Ces coureurs cyclistes qui ont connu une fin tragique

Alexandre Mayer peut s'estimer chanceux malgré ses blessures. En effet, d'autres cyclistes ont connu une fin tragique. On se souvient de l'accident de Jérôme Tennant, percuté à Nouvelle-France par un chauffeur ivre en 2012, ce qui lui a coûté la vie. Ce même chauffeur a également blessé David Bathfield, ancien footballeur de l'équipe nationale, et Philippe Colin. À la suite de cet accident, David Bathfield est devenu tétraplégique, tandis que Philippe Colin a survécu avec de multiples blessures.

En 2018, le conducteur incriminé a été condamné à un mois d'emprisonnement et à deux amendes de Rs 50 000, l'une pour homicide involontaire par imprudence et l'autre pour coups et blessures par imprudence. Il a également reçu deux autres amendes de Rs 10 000 pour ne pas avoir signalé l'accident et pour conduite sous l'influence de drogues. Il y a aussi la tragédie qui a frappé le jeune Ashley Matoka en 2003, alors qu'il participait à une séance d'entraînement dans la région de La Nicolière. Il a été fauché par une voiture, et son compagnon de club, Ludovic Ludialam, a également été blessé.