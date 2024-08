Afrique: Fête du trône - Ahmmed Agargi salue l'excellence des relations entre le Maroc et le Congo

Le chargé d'affaires de l'ambassade du royaume du Maroc au Congo, Ahmmed Agargi, a organisé, le 30 juillet à Brazzaville, une cérémonie relative à la célébration par son pays de la fête du trône.

Dans son discours, le diplomate marocain a salué la vision « clairvoyante et pragmatique de son excellence le président Denis Sassou N'Guesso pour le développement et l'émergence de la République du Congo qui s'est dotée d'un Plan national de développement ambitieux pour la période 2022-2026, orienté vers le soutien de l'action du secteur privé ».

« Nous nous réjouissons également de la tenue à Brazzaville, du 20 au 23 novembre 2023, de la réunion préparatoire de la 3e session de la Grande commission mixte de coopération entre le royaume du Maroc et la République du Congo », a déclaré Ahmmed Agargi.

Cette réunion s'est déroulée, a-t-il poursuivi, « dans un climat très constructif traduisant l'excellence des relations de coopération existantes entre les deux pays et témoignant de leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à ces relations dans tous les domaines. A cette occasion, pas moins de seize projets d'accords de coopération ont été finalisés dans la perspective de la tenue de la Grande commission mixte entre nos deux pays ».

Le Congo et le Maroc entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ces relations ont connu, selon lui, « une forte impulsion au lendemain des visites royales effectuées à Brazzaville, en février 2006, et en avril 2018. Ces relations sont confortées par l'excellence des liens fraternels et d'estime mutuelle entre les chefs d'Etat des deux pays, sa majesté le roi Mohammed VI et son frère, son excellence le président Denis Sassou N'Guesso ».

Il a rappelé que la dernière visite royale a été marquée par la participation de sa majesté le roi Mohammed VI, en tant qu'invité spécial, aux travaux du premier sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Fonds bleu tenu en avril 2018 à Brazzaville, et la signature par la même occasion du protocole instituant la Commission climat du Bassin du Congo.

Parlant de la fête du trône, le diplomate marocain a expliqué qu'elle est « profondément ancrée dans le coeur des Marocains et représente un moment fort qui perpétue les liens d'allégeance qui unissent le roi à son peuple et incarne l'esprit fondateur de la nation marocaine, son unité, sa stabilité et son histoire. »

Cet anniversaire de 2024 marque un quart de siècle de règne de sa majesté le roi Mohammed V1. « Son leadership et sa vision éclairée ont permis au royaume du Maroc un développement humain et territorial indéniable, et de se positionner comme un État de droits et de libertés, régi par un islam malékite tolérant, qui réprouve toutes formes de racisme et d'exclusion », a indiqué Ahmmed Agargi.

La fête du trône, a t-il ajouté, est l'occasion pour le peuple marocain « de célébrer ses réalisations et de se préparer à relever les défis futurs avec confiance et détermination ».

Le chargé d'affaires a également cité de nombreuses actions réalisées par son pays dans divers domaines (économie, diplomatie, environnement, etc.)

En un quart de siècle, le Maroc a connu une avancée sur tous les aspects. Son produit intérieur brut est passé de 46,27 milliards de dollars en 1999 à plus de 140 milliards de dollars en 2023, soit une progression globale de plus de 200% sur la période précitée.

« Les perspectives s'annoncent sous de bons auspices à l'horizon 2025, grâce à la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement et l'organisation de la Coupe du monde 2030, avec tout ce que cela suppose comme réalisation d'infrastructures et d'équipements à la hauteur de l'événement. Cette candidature marocaine d'organiser conjointement avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du monde 2030 a reçu l'appui du Comité exécutif de la Confédération africaine de football », a assuré Ahmmed Agargi.

En Afrique, la réalisation des projets stratégiques d'envergure n'est pas passée sous silence.

Sahara occidental : la France reconnaît la souveraineté du Maroc

Dans un message au roi Mohamed VI le jour anniversaire de son accession au trône, le président français, Emmanuel Macron, souligne que « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine » et ajoute : « La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

Le chef de l'Etat français affirme au souverain chérifien « l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour votre Royaume ». Cette lettre écrite au moment de la célébration au Maroc et à l'étranger de la fête du roi est tout un symbole au regard des tensions autour de la lancinante question de l'autonomie de ce territoire revendiqué par la République arabe sahraoui démocratique sous la houlette du Front Polisario et considéré par le Maroc comme faisant partie du royaume.