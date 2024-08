Seychelles: Le pays et l'OIM lancent la première politique nationale de la diaspora 2024-2029

Les Seychelles et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont lancé mardi la première politique nationale de la diaspora 2024-2029 pour la nation insulaire.

L'événement, qui a eu lieu au Savoy Resort and Spa, dans le district de Beau Vallon, au nord de Mahé, marque une étape importante dans l'engagement des Seychelles à s'engager auprès des communautés de la diaspora du monde entier.

Étaient présents à la cérémonie le président Wavel Ramkalawan, le représentant du bureau du directeur régional de l'OIM pour l'Afrique orientale, la Corne et l'Afrique australe, Justin MacDermott, ainsi que d'autres hauts responsables et membres du corps diplomatique.

Le ministère des Affaires étrangères des Seychelles, en collaboration avec l'OIM et avec le soutien financier du projet de gestion des migrations en Afrique australe (SAMM), financé par l'UE, a élaboré cette politique, qui a été validée en septembre 2023.

La nouvelle politique institutionnalise l'engagement de la diaspora comme principe central de la vision de développement des Seychelles et reflète la reconnaissance par le gouvernement des contributions inestimables des communautés seychelloises à l'étranger à la prospérité de la nation.

La politique, qui vise à renforcer et à soutenir l'amélioration des communautés seychelloises, chez elles et dans les pays d'accueil, en favorisant une notion globale, est structurée en quatre sections principales, chacune abordant les aspects critiques de l'engagement de la diaspora.

Dans son discours, Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, a souligné l'unité et la force collective du peuple seychellois.

"Nos compatriotes Seychellois à l'étranger jouent un rôle crucial dans notre développement national. Dispersés à travers le monde pour diverses raisons - économiques, politiques, éducatives, matrimoniales ou en quête de verts pâturages. Ils apportent avec eux diverses formes de capital - culturel, économique, humains et sociaux, ils ne sont pas seulement des contributeurs mais des parties intégrantes de notre tissu national", a déclaré le ministre.

"Cette politique vise à renforcer ces liens, en garantissant que la diaspora reste connectée et valorisée, où qu'elle se trouve dans le monde", a-t-il ajouté.

M. Radegonde a déclaré que ces expériences, ces compétences et ces connaissances enrichissent les Seychelles au-delà des simples termes économiques et qu'ils sont des ambassadeurs de la culture, des valeurs et de l'identité créole des Seychellois.

Ses sentiments mettent en évidence le fondement de cette politique : la nation seychelloise s'étend au-delà de ses frontières géographiques et sa diaspora est un élément essentiel de son identité et de sa croissance.

Alia Hirji, chef de mission de l'OIM pour les Seychelles, a salué cette politique, déclarant : « La politique nationale de la diaspora est une reconnaissance transformatrice du rôle vital que jouent les communautés seychelloises à l'étranger dans le bien-être du pays. Elle incarne l'engagement du gouvernement des Seychelles à favoriser des partenariats plus forts et plus durables entre les communautés seychelloises du monde entier, stimulant ainsi le développement national et renforçant l'influence mondiale de la République des Seychelles.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le lancement de la politique de la diaspora marque le début d'une nouvelle ère de collaboration et d'engagement, garantissant que les contributions de la diaspora seychelloise soient reconnues et intégrées dans la stratégie de développement de la nation.

Les travaux sur cette politique ont commencé en mars 2023, lorsque l'OIM a engagé le Dr Martin Russel, l'expert consultant chargé d'élaborer cette politique pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Dr. Russel, de nationalité irlandaise, est un expert en engagement de la diaspora et le fondateur de Global Diaspora Insights. Il possède une vaste expérience dans le domaine, ayant formé, parlé et écrit sur l'engagement de la diaspora dans des régions telles que l'Afrique, les Caraïbes et l'Asie centrale.

Dans le cadre de la volonté du gouvernement d'inclure la diaspora seychelloise dans son développement, une unité de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères a été créée en juillet 2021. Cette unité offre aux ressortissants seychellois vivant dans d'autres pays un nouveau moyen de canaliser leurs requêtes et de recevoir de l'aide.

Selon les chiffres de l'Unité, jusqu'à présent, 2'000 ressortissants seychellois ont déjà fourni leurs coordonnées et sont enregistrés dans ses bases de données.