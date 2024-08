Ethiopie: L'Autriche souhaite renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec le pays - Ambassadeur Knapp

<strong>Addis Abeba, le — L'Autriche souhaite renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec l'Éthiopie dans divers domaines d'intérêt commun, selon Simone Knapp, ambassadrice d'Autriche en Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadrice Simone Knapp a déclaré que l'Autriche et l'Éthiopie entretiennent d'excellentes relations diplomatiques, ouvrant la voie à une collaboration plus poussée et à un bénéfice mutuel.

Elle a ajouté qu'au début du mois de décembre 2023, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Premier ministre Abiy Ahmed à Vienne.

La visite a été très fructueuse, avec des discussions engageantes avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, et a couvert un large éventail de questions bilatérales et exploré de nombreuses opportunités de coopération.

De plus, notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Éthiopie il y a deux ans. Dans l'ensemble, les deux pays entretiennent des relations très fortes et productives, a expliqué Simone Knapp.

« Les principaux domaines de coopération entre l'Autriche et l'Éthiopie se situent dans les domaines des relations diplomatiques ou des discussions politiques. Nous avons également une coopération économique qui est petite, mais nous voulons encore nous développer. Nous avons un plan de coopération conjoint dans le domaine de l'économie, de la coopération économique. Dans quelques mois, en octobre de cette année, nous prévoyons d'amener des entreprises autrichiennes en Éthiopie. »

Nous collaborons également avec la Commission éthiopienne d'investissement (EIC) pour faciliter les réunions B2B avec des experts autrichiens dans le domaine de l'investissement en Éthiopie, a-t-elle déclaré.

En tant qu'ambassade, nous pouvons nous concentrer sur deux actions clés : amener des entreprises autrichiennes en Éthiopie et mettre en évidence les opportunités de collaboration, a ajouté Simone Knapp.

L'ambassadrice a ajouté que cela implique de travailler avec l'EIC et d'autres autorités pour mettre en valeur le potentiel de l'Éthiopie et identifier les liens entre nos deux pays.

Nous pouvons également collaborer pour mettre en évidence le cadre dans lequel l'Éthiopie offre aux entreprises, y compris son environnement commercial et ses opportunités d'investissement, a-t-elle déclaré.

Il existe diverses opportunités en Éthiopie, notamment les solutions énergétiques, la gestion des déchets, la santé et la production, en particulier dans la ville en pleine expansion d'Addis-Abeba.

« Je pense vraiment que l'Autriche et l'Éthiopie ont beaucoup en commun en ce qui concerne l'intérêt multilatéral et la coopération dans le domaine multilatéral. L'Autriche, Vienne, est une ville et une capitale des Nations Unies. De nombreuses organisations des Nations Unies y sont basées, et l'Éthiopie, Addis-Abeba, est un pays hôte non seulement de l'Union africaine, mais aussi des Nations Unies et de la CEA, ce qui montre déjà que les deux pays ont un grand intérêt pour le système multilatéral. »

Selon l'ambassadeur, les perspectives de coopération future sont très prometteuses et il existe des possibilités d'élargir notre collaboration dans divers domaines.

En plus de la coopération économique, nous travaillons également ensemble dans le domaine des partenariats universitaires.

L'Autriche et l'Éthiopie ont mis en place plusieurs programmes de coopération universitaire, impliquant diverses institutions des deux pays, ce qui est excellent, a expliqué l'ambassadeur.