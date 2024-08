Algérie: Attaf - Initiative africaine à l'ONU pour la criminalisation de la colonisation

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a fait état, mercredi, d'une initiative de l'Union africaine à l'ONU pour la criminalisation de la colonisation, assurant que l'Algérie sera parmi ses premiers défenseurs.

Répondant aux questions des journalistes, lors d'une conférence de presse au siège du ministère sur les dossiers d'actualité inhérents à la politique étrangère, M. Attaf a précisé que "lorsqu'il est question de colonisation en général et de colonisation française en particulier, je suis de ceux qui plaident en faveur d'une action internationale collective pour que nous prenions, en tant que pays africains et non africains, l'initiative de criminaliser la colonisation au niveau des organisations internationales".

"Il existe une initiative au sein de l'Union africaine pour la criminalisation de la colonisation à l'ONU. L'Algérie sera parmi ses premiers défenseurs", a affirmé le ministre, soulignant que le prochain sommet africain abordera ce dossier et prendra des décisions en la matière.

L'initiative aura un retentissement "plus large" et "plus fort" dans le cadre d'"une action collective en tant qu'Africains, d'autant que le continent a souffert du colonialisme", a soutenu M. Attaf.