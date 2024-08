Maroc: Ottawa - L'ambassade du Maroc au Canada célèbre la glorieuse Fête du Trône

Ottawa — L'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a offert une réception à Ottawa à l'occasion de la célébration du 25è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Tenue mardi dans un palace de la capitale fédérale canadienne, cette cérémonie a été marquée par la présence notamment du vice-ministre canadien de Affaires étrangères et Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Robert Oliphant, de la Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense du Canada, Marie France Lalonde, et du membre de la Chambre des Communes et Porte-parole du gouvernement, Mona Fortier.

Ont également assisté à la réception des ambassadeurs et hauts commissaires accrédités à Ottawa, des députés et sénateurs canadiens, des représentants de compagnies canadiennes opérant au Maroc et d'Associations marocaines du Canada, outre des membres de la communauté marocaine.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Otmani a notamment rappelé que la glorieuse Fête du Trône symbolise l'unité de la nation marocaine et reflète les liens solides et indéfectibles unissant le peuple marocain à Son auguste Souverain et à la Monarchie.

Elle a indiqué que la Monarchie, institution dont les Marocains sont si fiers, contribue, grâce à la conduite et à la Vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la consolidation des fondements et des valeurs de la démocratie, à la promotion des droits de l'homme, et à la promotion du développement socio-économique du Royaume.

Cette dynamique s'opère au moyen notamment d'une diplomatie dynamique "qui ne ménage aucun effort pour mettre en évidence le rôle du Maroc dans le concert des nations et aussi et surtout de bien faire comprendre et reconnaître la justesse et la légitimité de la cause nationale, à savoir la marocanité du Sahara et le plein respect de l'intégrité territoriale du pays", a souligné la diplomate.

"Le Maroc oeuvre inlassablement pour mettre un terme au conflit artificiel autour du Sahara marocain à travers une solution politique basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie et dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume », a-t-elle affirmé.

La diplomate a rappelé dans ce sens le soutien d'une majorité de pays incluant des grandes puissances, dont le dernier en date, la France, "qui pas plus tard que le 30 juillet a annoncé par lettre présidentielle adressée à Sa Majesté le Roi, son plein appui au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, comme seule base pour aboutir à un règlement politique, juste et négocié de la question du Sahara".

Elle a, à ce propos, appelé le Canada, pays partenaire et ami à rejoindre cette tendance positive et constructive, "qui ne peut que bénéficier pleinement à la stabilité, à la sécurité et au développement socio-économique de toute la région".

S'agissant des relations maroco-canadiennes, Mme Otmani a indiqué que les deux pays ont veillé, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 62 ans, à développer, renforcer et diversifier leurs liens de coopération tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

L'ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant le dynamisme économique que connait le Royaume et la crédibilité internationale dont il jouit à la faveur de la Vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi, rappelant les réformes d'envergure initiées pour améliorer le climat des affaires et promouvoir les industries à forte valeur ajoutée ainsi qu'à la mise en place d'infrastructures de classe mondiale.

Pour sa part, le représentant du gouvernement canadien, Robert Oliphant a salué les avancées majeures accomplies par le Royaume durant les 25 dernières années notamment dans les domaines de la démocratie, de la promotion des droits de l'homme et de l'amélioration de la condition de la femme et de son autonomisation.

"Toute cette dynamique fait du Maroc un pays et un partenaire sûr et fiable non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans l'ensemble du continent africain et de la région du Moyen-Orient", a-t-il dit.

Evoquant les relations maroco-canadiennes, il s'est félicité du partage des valeurs communes et des solides liens d'amitié et de respect existant entre les deux pays, ajoutant que les échanges commerciaux se renforcent au fil des années.

La cérémonie a été marquée notamment par la projection d'un film institutionnel retraçant la marche de développement impressionnant accompli par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi.