Maroc: Fête du Trône - L'ambassade du Maroc à Bogota offre une somptueuse réception

Bogota — L'ambassade du Maroc en Colombie a organisé, mardi soir à Bogota, une brillante réception en commémoration du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette célébration a été marquée par la présence de hauts responsables colombiens, notamment le président du Congrès et du Sénat, M. Efrain Cepeda, des parlementaires, ses ambassadeurs accrédités en Colombie, de figures notables du monde des affaires, des médias, de la culture et de la société civile, outre les autorités civiles et militaires, ainsi que des membres de la communauté marocaine établie en Colombie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Colombie, Farida Loudaya, a relevé l'importance de la Fête du Trône auprès de tous les Marocains, qui commémorent "25 ans de stabilité, de progrès et de diplomatie active", sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Mme Loudaya a ainsi donné un aperçu sur les grandes réalisations accomplies par le Royaume durant les dernières 25 années du Règne de SM le Roi, ayant permis la "modernisation des infrastructures, le développement économique et l'amélioration de la qualité de vie des Marocains", grâce notamment à "des réformes sociales et à un climat de stabilité favorable aux grands investissements étrangers".

Sous les Très Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc "a toujours oeuvré en faveur d'une diplomatie pragmatique et non émotionnelle, fondée sur une politique étrangère ferme et équilibrée", a fait savoir la diplomate marocaine, avant d'insister sur les principes guidant l'action extérieure du Royaume, "basée sur la défense des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté des pays, de leur intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires internes des États".

Grâce à cette Vision Royale, le Maroc a "renforcé ses liens avec les pays du monde entier et réaffirmé sa position d'acteur stratégique clé en Afrique et dans le monde arabe", et faisant du Royaume "une référence de stabilité et de leadership tant au niveau régional que continental", a souligné Mme Loudaya.

Dans ce même élan, l'ambassadeur du Maroc en Colombie a mis en avant le rôle joué par le Souverain en tant que fervent défenseur du multilatéralisme, en se positionnant comme "Leader visionnaire qui promeut l'intégration régionale et globale ».

"Mon pays s'engage dans une promotion dynamique de la coopération Sud-Sud", a-t-elle poursuivi. Et d'ajouter que le Maroc cherche à renforcer ses liens avec d'autres pays du Sud, en particulier avec l'Amérique Latine, mettant en exergue le rôle joué par le Royaume dans le rapprochement de l'Afrique et du monde arabe avec l'Amérique Latine.

La diplomate marocaine a également saisi l'occasion pour revenir sur l'Initiative Atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI, pensée pour "renforcer la coopération économique et politique entre les pays riverains de l'Océan Atlantique".

L'ambassadeur Loudaya a, en outre, relevé le riche patrimoine culturel qui a été préservé et promu au Maroc pendant plusieurs siècles, au cours desquels "un mélange unique de tradition et de modernité" s'est forgé au sein de la société marocaine, valorisant "la diversité, la tolérance, le respect mutuel et la liberté des cultes".

"Tout cela nous a amenés à consolider les piliers d'un Maroc ouvert et influent sur la scène internationale", a conclu Mme Loudaya, mettant en valeur "la contribution inestimable de la communauté marocaine résidant à l'étranger (y compris celle établie en Colombie) à la promotion de la culture et des valeurs marocaines, ainsi que leur rôle dans le renforcement des liens entre nos Nations".

Pour sa part, le président du Congrès et du Sénat colombien, M. Efrain Cepeda, a mis en avant les réformes politiques, économiques et sociales qu'a connues le Maroc sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI, plaçant le Royaume en tant que leader régional et continental et partenaire stratégique de la Colombie et de l'Amérique Latine en Afrique et dans le monde arabe.

Cette célébration s'est, par ailleurs, distinguée par la diffusion de plusieurs vidéos réalisées par l'ambassade du Maroc en Colombie où les invités ont pu s'apercevoir des principales réalisations diplomatiques du Maroc, sous le Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que diverses capsules vidéo mettant en valeur le potentiel économique, social, culturel et touristique du Royaume.

Les convives, présents à cet événement, ont tenu à faire part de leurs chaleureuses et respectueuses félicitations à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi, à l'occasion de la Fête du Trône.