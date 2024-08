Congo-Brazzaville: Donation - La Fondation Flo à la rescousse de l'Iseps

La Fondation "Flo" que préside Olf Leyinda Mouyaka a offert un don à l'Institut supérieur de l'éducation physique et des sports (Iseps) de l'Université Marien-Ngouabi, dans le cadre de la deuxième édition de la session de formation.

La deuxième édition de remise du don Flo à l'Iseps a porté sur le thème « Enseigner dans les grands groupes ». Cette activité s'est déroulée en présence du président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Gontran Ondzotto. Au total, six balles de handball, dix-huit de volleyball, dix de basketball et dix autres de football ont été remis à l'Iseps par Olf Leyinda Mouyaka, président de la fondation Flo football leadership opportunity, basée aux Etats-Unis d'Amérique.

Parlant des motivations qui lui ont permis d'accomplir ce geste, Olf Leyinda Mouyaka a rappelé qu'il est l'enfant du pays, né au Congo. Au départ quand il était aux Etats-Unis, il y a quinze ans, il se demandait que pouvait-il faire pour aider ses compatriotes. Arrivé un jour à l'Iseps, il se rendit compte lors d'une séance de handball qu'il manquait de matériel sportif dans cet établiisement où il n'y avait que trois ballons pour quatre-vingts étudiants.

Ce constat lui a permis de choisir l'Iseps comme une destination, ce qui fait qu'ils ont signé un partenariat d'accord l'année dernière avec pour des séances de formation, des séminaires et aussi la pratique. « Nous avions fait des séances, des séminaires, c'était une demi-heure en salle de classe et quarante-cinq minutes sur le terrain chaque jour. Nous avons fait les licences 1 et 2, les masters 2 et 3 et les enseignements. Aujourd'hui la réception du matériel », a expliqué le président de la fondation Flo.

Olf Leyinda Mouyaka a indiqué également que les dons sont juste une partie de Flo. Le plus important, ce sont les formations apportées aux étudiants qui sont doués et compétents. En effet, Flo crée un environnement qui permet aux étudiants d'avoir davantage des compétences et de les mettre en action. « Les dons que nous faisons, c'est pour permettre qu'après la théorie, nous puissions avoir la pratique de ce qui a été fait en classe.

Au départ, Flo c'est la passion du sport. On sait que le sport réunit, il est facile à le pratiquer pour ceux qui ont envie. Et dedans on trouve la communauté, on s'épanouit. Pour nous, Flo est née de cette envie de créer une communauté qui est plus grande qu'elle-même. Aujourd'hui, le programme se repartit ici au Congo, au Mexique, à Panama et en Afrique du Sud », a précisé Olf Leyinda Mouyaka.

Un don qui contribue à l'amélioration des conditions de travail

Après avoir reçu le don, Paulin Mandoumou, directeur de l'Iseps, a remercié le président fondateur de cette association qui a fait le déplacement des Etats-Unis pour Brazzaville afin de donner une formation aux enseignants et étudiants assortie du don en matériel. De même qu'il a rendu hommage au président de l'Université Marien-Ngouabi pour avoir prêté l'oreille à la solitude de l'Iseps en signant le partenariat avec la Fondation Flo. « Nous voilà aujourd'hui à la deuxième édition de la réception du matériel.

L'Iseps, par sa particularité, ne peut fonctionner sans matériel qualitatif et quantitatif. Flo ayant compris cela arrive aujourd'hui pour une seconde fois à la rescousse de notre institution. Je remercie les autorités de notre alma-mater pour leur accompagnement sans faille dans tout ce que nous faisons dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et partant de l'amélioration des compétences professionnelles. Monsieur le président, nous vous rassurons que nous veillerons à la conservation et au bon usage de ce matériel », a déclaré le directeur de l'Iseps.

Appréciant la valeur de l'acte, le Pr Gontran Ondzotto a souligné que depuis pratiquement deux ans, l'association Flo soutient l'Iseps, à l'issue d'un partenariat que l'institution qu'il préside a signé avec elle. « Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons devant nous un compatriote qui est très patriotiste et qui tous les ans revient au pays pour apporter un appui au développement universitaire dans le domaine sportif dans deux volets respectifs.

Le premier est celui de la formation des formateurs et le renforcement des capacités des apprenants, le second c'est celui de l'appui en matériel sportif diversement apprécié. Nous nous rendons compte que l'année prochaine, lorsque nous faisons le point, de deux ballons nous nous retrouvons actuellement à près d'une centaine. C'est très louable et à féliciter », a fait savoir le président de l'Université Marien-Ngouabi, après avoir visité les autres compartiments de l'Iseps.

Notons que la Fondation Flo existe officiellement depuis 2022. Cependant, c'est depuis 2017 que Olf Leyinda Mouyaka, son président basé aux Etats-Unis d'Amérique, réalise des travaux.