Afrique: Africa's Business Heroes - Madagascar, de nouveau représenté dans le top 50

Matina Razafimahefa, fondatrice de SAYNA retente sa chance et figure à nouveau dans le top 50 du concours ABH 2024. Cette année, 20 000 candidats issus des 54 pays d'Afrique étaient inscrits, mais il ne reste désormais que 50 finalistes dans la course.

Une fois de plus, Madagascar est représenté dans le top 50 du concours ABH 2024 (Africa's Business Heroes). Après Antsa Ramaroson de l'entreprise de cosmétiques Curly Aho en 2021 et Diana Camia Anjarasoa, de l'entreprise Vangovango en 2022, Matina Razafimahefa figurait dans le top 50 de l'ABH 2023 et également parmi les 50 finalistes cette édition 2024. Ce concours, initié par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, a pour objectif d'honorer et d'accompagner les talents entrepreneuriaux du continent africain. Cette année, la présence de Matina Razafimahefa parmi les finalistes démontre la continuité et la force de l'esprit entrepreneurial malgache.

Grand prix

Pour ces compétiteurs, l'objectif ultime durant ce concours est de remporter le grand prix. Depuis 2019, l'ABH attribue chaque année 1,5 million USD aux dix meilleurs projets. Le concours ne se limite pas à un soutien financier. Il offre également des opportunités de formation, de mentorat, de réseautage et d'exposition à une communauté entrepreneuriale mondiale. « Au cours des cinq dernières années, le concours ABH a vu une participation accrue de groupes démographiques critiques, reflétant notre engagement en faveur de l'inclusivité », a indiqué Zahra Baitie-Boateng, DG de ABH Initiative pour l'Afrique.

%

Cette année, l'appel à candidatures a été particulièrement inclusif, avec une augmentation notable des candidates féminines (39 %, contre 30 % en moyenne au cours des cinq dernières années) et une hausse de la représentation nord-africaine (9 % contre 5 %). Les 50 finalistes viennent de 18 pays et représentent 14 secteurs différents, avec une forte présence dans l'agriculture, l'éducation et la santé. Ce reflet de diversité souligne le dynamisme et l'ampleur de l'entrepreneuriat sur le continent.

Tremplin

Les finalistes bénéficient d'un accès privilégié à une communauté mondiale d'innovateurs et à des programmes conçus pour développer leurs compétences entrepreneuriales. Parmi les avantages notables, les participants auront accès à l'ABH Top 50 Virtual Bootcamp, où ils participeront à des ateliers dirigés par des leaders d'opinion et des membres influents de l'écosystème entrepreneurial. De plus, une exposition médiatique significative à travers des communiqués de presse, des articles et des interviews contribuera à renforcer leur visibilité.

Les 50 finalistes poursuivront leur parcours dans le concours avec une prochaine phase déterminante. En août, les 20 finalistes seront sélectionnés et se rendront au Caire pour la demi-finale, tandis que les derniers candidats dans le top 10 seront annoncés en septembre. La Grande Finale se tiendra en décembre à Kigali, au Rwanda.