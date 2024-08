Madagascar: Diplomatie - Issa Sanogo et Natacha Van Rijn, décorés par le gouvernement

Lors d'une cérémonie d'adieu tenue avant-hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Anosy, le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, également ministre par intérim des Affaires étrangères, Naina Andriantsitohaina, a décoré deux diplomates qui vont quitter le pays après des années de service dans le pays. Cet événement était organisé en l'honneur de Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations Unies à Madagascar, et de Natacha Van Rijn, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Madagascar.

Issa Sanogo, en poste depuis novembre 2020, a joué un rôle important en coordonnant des initiatives majeures avec les organismes onusiens pour promouvoir les droits humains, renforcer la paix et la sécurité, et encourager le développement durable. Son leadership a été particulièrement reconnu par les autorités dans la gestion des réponses humanitaires face à la sécheresse dans le Grand Sud de l'île et durant la crise de la Covid-19. Sous sa direction, le Système des Nations Unies a mobilisé des ressources significatives pour atténuer les effets de ces crises sur les communautés les plus vulnérables.

Quant à Natacha Van Rijn, elle a mené des initiatives essentielles pour le PNUD, soutenant des programmes de gouvernance démocratique, de justice, d'adaptation climatique et de gestion des finances publiques. Elle a également joué un rôle clé dans l'harmonisation de la jurisprudence malgache et le renforcement des capacités nationales en matière de résilience environnementale. Ses efforts ont contribué à l'amélioration de la gouvernance et à la promotion du développement durable à Madagascar.

Naina Andriantsitohaina a, quant à lui, exprimé la gratitude du gouvernement malgache pour les contributions de ces deux diplomates durant leur mission à Madagascar. « Leur engagement et leur dévouement ont eu un impact profond sur le développement et la stabilité de notre pays », a-t-il déclaré, hier, lors de la cérémonie de remise des décorations à Anosy.

Le gouvernement malgache a salué la coopération fructueuse avec le Système des Nations Unies, reflétée par le travail de Sanogo et Van Rijn, qui ont grandement contribué au soutien et au développement du pays. « Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs futures missions et nous espérons continuer cette collaboration positive avec leurs successeurs », a conclu Naina Andriantsitohaina. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement, de membres de la communauté diplomatique, et d'organisations internationales.