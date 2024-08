Madagascar: Rallye du Boeny - Une belle bagarre en perspective à Mahajanga

Le championnat de Madagascar se poursuit avec « First Mobil Rally of Boeny » comptant pour la troisième manche de la compétition. La Team Go Janga s'engage à offrir un accueil chaleureux.

Le Rallye du Boeny fait son grand retour après un an de pause. Cette saison, la course se déroulera les 15, 16 et 17 août à Mahajanga. Grâce à l'arrivée de Mobil en tant que nouveau sponsor, cette troisième manche du championnat de Madagascar est désormais connue sous le nom de "First Mobil Rally of Boeny". La Team Go Janga proposera aux équipages 14 épreuves spéciales d'une distance totale de 131,44 km avec 119,38 km de liaisons. Les parcours seront totalement différents pour les dix épreuves spéciales (ES).

L'organisateur a ajouté une touche spéciale en programmant une épreuve nocturne à la fin de la première étape. Les prétendants au titre ont tout intérêt à participer à ce championnat, car il possède un coefficient élevé de 1,5. Les favoris sont donc attendus à Mahajanga, en particulier le champion national en titre, le duo Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, qui a remporté les deux premières manches récemment. Frédéric Rabekoto et Mick Ratrimoarinosy sur Subaru N16 auront également une belle opportunité de se maintenir en bonne position pour la conquête du titre. La Team Go Janga pour sa part alignera six équipages répartis dans les différentes catégories, dont le président Mickaël Rabesaotra. Freddy Rakotomanga, qui pilotera l'Isuzu D-Max, a été le premier à ouvrir les inscriptions, hier.

%

« Dans l'ensemble, la piste est en bon état. Certaines ES ont été réorganisées, notamment la deuxième journée qui est un peu mixte. De nombreux coins spectateurs sont prévus. En ce qui concerne la sécurité, l'organisateur travaille en étroite collaboration avec les autorités et la communauté locale. Une grande sensibilisation sera organisée au début des trois journées. En effet, tout est mis en oeuvre pour que cette compétition soit un grand succès, surtout pendant cette période de vacances », a annoncé le président de Team Go Janga, lors d'une conférence de presse, hier à Ankorondrano. L'organisateur assure un accueil chaleureux à tous ceux qui ont l'intention de se rendre à Mahajanga lors de ce rallye de vacances. D'après le PCA Eric Razafimaitra, l'Office régional du Tourisme Boeny a la possibilité d'aider pour l'hébergement.

Manjato Razafy

Le trajet des ES :

Etape 1 : 34,57 km

ES1 : Marohogo-Betsako - ES2 : Betsako-Marohogo - ES3 : Belobaka-Must « B » - ES4 : Vitigaz B- Ampitolova Puit

Etape 2 : 65,22km

ES5 : Vitogaz A - Vitogaz B - ES6 : Pilône - Matsabory - ES7 : Must A - Must B - ES8 : Vitogaz A - Vitogaz B - ES9 : Pilône - Matsabory - ES10 : Must A - Must B

Etape 3 : 31,65km

ES11 : Vitogaz A - Ampitolova Puit - ES12 : Ampitolova - Antsanitia - ES13 : Antsanitia - Matsabory - ES14 : Ampitolova Puit - Vitogaz A