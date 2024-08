Madagascar: Cabarets - Bodo, très présente dans la capitale

Elle a habitué ses fans aux grands spectacles d'envergure et rarement aux soirées plus intimistes, mais cette fois Bodo privilégiera les noctambules. Vendredi, la diva donne donc rendez-vous à ses inconditionnels à l'Hôtel Les Cygnes Ivato. Comme toujours, elle sera entourée des meilleurs, concernant son équipe. Bien connue pour son talent et son zèle, Bodo ne change pas, même avec trente ans de carrière au compteur.

Ce rendez-vous marquera, une fois de plus, la communion de la chanteuse avec son public. Le tout se jouera avec les meilleurs titres de son répertoire, ceux que les amateurs de musiques de variétés malgaches ont toujours sur les lèvres. Ce sera une occasion pour la diva de partager son amour et sa chanson.

Adoptant la culture de l'excellence, Bodo est surtout connue pour ses spectacles en grandes pompes et celui-ci se fera certainement de la même manière mais en plus petit comité. Effectivement, ce sera un évènement exceptionnel. Toutefois, ceci n'est pas l'unique rencontre entre Bodo et ses convives. En effet, dimanche, elle sera en cabaret concert Chez Pitou Behoririka dans l'après-midi. Pour les couche-tôt, ce rendez-vous dominical s'annonce incontournable. Des opportunités à saisir en ces temps de vacances dans la capitale.