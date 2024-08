Maroc: Gestion de l'eau - Un discours Royal tourné vers l'avenir, avec des solutions réalistes et innovantes (expert international)

Rabat — Les Hautes orientations contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du Trône, concernant la gestion de la pénurie d'eau, apportent des solutions réalistes et innovantes tournées vers l'avenir, a affirmé l'expert international en énergies propres, Khammar Mrabit.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mrabit, ancien directeur de la sûreté et de la sécurité nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a relevé que la gestion efficace de la problématique de la pénurie d'eau et du manque des précipitations, selon la vision royale, repose sur trois éléments fondamentaux.

Le premier, a-t-il expliqué, concerne la bonne gouvernance pour assurer l'approvisionnement des populations en cette ressource vitale, à travers le parachèvement du programme de construction des barrages, l'interconnexion des bassins hydrauliques ayant un débit régulier avec ceux souffrant d'un déficit hydrique important, et l'accélération de la réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer.

Le deuxième élément consiste, selon M. Mrabit, à assurer la convergence des interventions des différents départements gouvernementaux (agriculture, énergie, économie et investissement) afin de faire réussir les politiques et les programmes adoptés et de garantir une gestion optimale des ressources en eau.

Quant au troisième élément, il porte sur la réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer en s'appuyant sur les énergies propres et renouvelables, en tant que levier important pour renforcer la sécurité hydrique et alimentaire, a préconisé l'ancien directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).

M. Mrabit a souligné, dans ce sens, la nécessité d'une mise en oeuvre rigoureuse des Hautes orientations royales contenues dans le discours du Trône, afin de remédier à la problématique de la pénurie d'eau causée par les années de sécheresse successives.