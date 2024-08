Maroc: Le discours royal décline une vision claire pour faire face aux défis liés à l'eau et aux énergies propres (actrice associative)

Casablanca — Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône décline une vision claire dans ses objectifs et ses démarches pour faire face aux défis liés à l'eau et aux énergies propres, a affirmé la présidente de l'Association nationale pour la promotion des emplois verts (ANAPEV), Soumiya Belkasseh.

Mme Belkasseh a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette vision est axée principalement sur le développement des infrastructures telles que les barrages et les stations de dessalement de l'eau de mer, ainsi que l'interconnexion des bassins hydrauliques, mettant l'accent sur l'importance d'une bonne gouvernance basée sur la coordination entre les secteurs concernés.

Elle a également mis en avant l'importance de l'appel de SM le Roi au développement d'une industrie marocaine dans le domaine du dessalement de l'eau, consolidée autour d'une expertise marocaine en ingénierie hydraulique, "le développement d'une industrie nationale dans ce domaine représentant l'une des solutions essentielles pour faire face à la pénurie des précipitations".

Mme Belkasseh a fait savoir que le discours royal a élevé la question de la gestion de l'eau au rang de cause nationale, soulignant que les directives royales, telles que présentées dans le discours, interpellent la conscience nationale de toutes les parties prenantes (institutions, acteurs et citoyens) pour qu'ils s'engagent activement et de manière responsable dans les efforts de préservation des ressources en eau.

Et de conclure: "Ce discours historique, qui met en lumière le stress hydrique et les problématiques liées aux changements climatiques, tout en proposant des solutions concrètes, constitue un discours adressé au monde entier pour en tirer des leçons et échanger les bonnes pratiques afin de surmonter les défis".