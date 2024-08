Maroc: L'ambassade du pays à Berlin commémore la glorieuse Fête du Trône

Berlin — L'ambassade du Royaume du Maroc en République fédérale d'Allemagne a organisé, mardi à Berlin, une réception grandiose à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Présidé par l'ambassadrice de Sa Majesté en République fédérale d'Allemagne, Madame Zohour Alaoui, cet événement convivial, qui a réuni plus de 300 personnes, s'est tenu à la Résidence du Maroc à Berlin, mettant en avant la richesse du patrimoine et des traditions marocaines.

À cette occasion, les éminents convives ont eu l'opportunité de s'informer du chemin parcouru par le Maroc en matière de développement, à travers la projection d'un showreel multilingue retraçant un quart de siècle de progrès et de réalisations socio-économiques menés sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Enchantés par l'hospitalité et l'authenticité de la réception, les invités, représentant divers horizons allemands, ont adressé à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain leurs vives félicitations et voeux de prospérité pour l'avenir.

Parallèlement, ils ont unanimement exprimé leur admiration pour les initiatives de modernisation du Maroc au cours des vingt-cinq années de règne de l'auguste Souverain, et ont souligné le rôle incontestable et la stabilité exemplaire du Royaume sur la scène internationale, en dépit d'un contexte régional et international perturbé.

Cette commémoration a été rehaussée par la présence de hauts représentants du gouvernement fédéral et des Länder, de députés du Bundestag, de hauts responsables sécuritaires, de membres du corps diplomatique accrédité auprès de la capitale fédérale et des attachés militaires, de représentants de la communauté des affaires allemande, ainsi que de membres de la diaspora marocaine.