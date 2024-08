Angola: La ministre de l'Environnement défend la participation active des citoyens à la protection de l'environnement

Malanje — La participation active des citoyens à la défense de l'environnement, à travers l'adoption d'un comportement conscient et exemplaire visant à atténuer les dommages causés à l'environnement, a été défendue mardi par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho.

Intervenant à l'ouverture d'un séminaire sur l'éducation environnementale, Ana Paula de Carvalho a déclaré qu'il était toujours essentiel d'impliquer les gouvernements provinciaux, les institutions éducatives, les églises et la population en général dans la présentation de solutions visant à améliorer les conditions environnementales.

Malgré les efforts visant à réduire la dégradation de l'environnement et à restaurer les écosystèmes, elle a reconnu que les questions environnementales continuent de représenter un défi aux niveaux mondial et national, qui nécessite de renforcer la conscience des citoyens pour changer de comportement.

La ministre a déclaré que c'est sur cette base que l'Angola a approuvé, en 2022, la Stratégie nationale d'éducation environnementale, un instrument à travers lequel il vise à créer un environnement pour la production de valeurs orientées vers la durabilité et encourageant les gens à mener des activités de sensibilisation et de soutien aux initiatives de protection de l'environnement.

Concernant le séminaire, la gouvernante a déclaré qu'il servait à renforcer les mécanismes de dialogue, de partage de méthodologies et de programmes en cours, visant à renforcer la capacité des différents acteurs sociaux à promouvoir l'éducation environnementale.

Le séminaire sur l'Education environnementale a rassermblé des magistrats de la justice et du ministère public, des membres du gouvernement, des organismes de défense et de sécurité, des associations de jeunesse et de défense de l'environnement.

Pendant quelques heures, l'événement abordera des sujets tels que l'éducation environnementale à Malanje : défis et perspectives ; l'éducation environnementale en Angola : concepts et méthodologies ; l'éducation environnementale pour l'assainissement ; le renforcement de l'éducation environnementale à travers des militants et des ateliers environnementaux et des actions de mise en oeuvre.