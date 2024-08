Afrique: La BAD et CDP annoncent plus de 262 milliards CFA en soutien au privé africain

Dakar — La Banque africaine de développement (BAD) et Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'organisme public financier et de promotion de la coopération internationale italienne, annoncent vouloir investir ensemble sur cinq ans "jusqu'à 400 millions d'euros", soit plus de 262 milliards de francs CFA, pour soutenir la croissance du secteur privé en Afrique, a-t-on appris de l'institution financière africaine.

"La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), institution nationale de promotion de l'Italie, et le Groupe de la Banque africaine de développement prévoient d'investir ensemble jusqu'à 400 millions d'euros sur cinq ans pour accélérer la croissance du secteur privé du continent grâce à la Plateforme pour la croissance et la résilience en Afrique (GRAF) nouvellement mise en place", apprend-on d'un communiqué reçu mercredi à l'APS.

La BAD et la Cassa Depositi e Prestiti prévoit de contribuer chacune "à hauteur de 200 millions d'euros qui seront injectés dans l'économie africaine par le biais de fonds de capital-investissement et de capital-risque opérant dans trois domaines principaux : la sécurité alimentaire, la croissance des PME locales et les infrastructures durables".

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, la BAD et CDP vont mettre sur pied une plateforme qui favorisera "l'échange d'informations entre les parties prenantes et facilitera les opportunités d'investissements conjoints", selon le communiqué.

Il ajoute que cette plateforme "devrait accélérer la mise en oeuvre de nouvelles initiatives du secteur privé en Afrique et créer un point d'accès unique pour les opportunités d'investissement".

Elle devrait également contribuer de manière significative à la création d'emplois et à l'amélioration de la fourniture de produits et de services essentiels sur l'ensemble du continent.

"Cette plateforme pour la croissance et la résilience en Afrique mobilisera 350 millions d'euros supplémentaires provenant d'autres sources pour porter l'enveloppe à 750 millions d'euros", indique le communiqué.

"Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat créera des occasions réelles pour nos entreprises dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les infrastructures et l'industrie manufacturière, où notre pays excelle", a déclaré Dario Scannapieco, président et directeur général de la Cassa Depositi e Prestiti, cité dans le communiqué.

Selon président de la BAD, Akinwumi Adesina, dont les propos sont également rapportés par ce communiqué, ce partenariat "permettra la réalisation des objectifs du Plan Mattei en Afrique en renforçant le soutien aux petites et moyennes entreprises africaines, dans le but d'élargir l'inclusion économique des femmes et des jeunes, de créer des emplois et de s'attaquer aux causes de la migration".

Le Plan Mattei est une initiative stratégique italienne ambitionnant de contribuer à "forger une nouvelle ère de partenariat et de développement durable". Il a été dévoilé en 2022 et présentée par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, lors du dernier sommet du G7 à Borgo Egnazia, en juin dernier.

Il est axé, selon la partie italienne, sur la coopération énergétique, la sécurité et la stabilité ainsi que sur les échanges culturels et scientifiques entre l'Italie et les pays africains.