Afrique Centrale: La MONUSCO salue l'annonce par l'Angola d'un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) salue l'annonce par la présidence angolaise d'un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, qui entrera en vigueur le 4 août. Dans un communiqué publié ce mercredi 31 juillet, la Mission exprime également sa disponibilité à soutenir le mécanisme de vérification ad hoc mandaté pour superviser le respect du cessez-le-feu, conformément à son mandat.

Cette annonce a été faite lors de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui s'est tenue à Luanda, en Angola, le 30 juillet, sous la médiation du président angolais João Lourenço.

« Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Chef par intérim de la MONUSCO, M. Bruno Lemarquis, exprime le soutien des Nations Unies à cet accord, qui pourra favoriser une désescalade entre les deux pays et permettre le retour en toute sécurité et dignité des personnes déplacées dans leurs foyers. Les Nations Unies souhaitent féliciter le président angolais son Excellence João Lourenço pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda », note le communiqué.

Bruno Lemarquis réitère l'engagement constant des Nations Unies à soutenir les efforts pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et appelle toutes les parties impliquées à travailler de manière constructive pour mettre fin à la violence et parvenir à une solution pacifique et durable aux conflits dans la région.

L'UE pour une mise en oeuvre rapide et globale de toutes les décisions

L'Union européenne (UE) se félicite, dans un communiqué, du cessez-le-feu convenu à Luanda à la suite de la réunion trilatérale entre l'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

Elle salue le travail inlassable de la présidence angolaise en tant que médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix en RDC et l'engagement du Rwanda et de la RDC à obtenir cet important résultat.

« Nous appelons à la mise en oeuvre rapide et globale de toutes les décisions prises lors de la réunion trilatérale et exhortons toutes les parties au conflit à respecter rigoureusement ce cessez-le-feu. L'UE souligne l'importance que revêtent les processus de Luanda et de Nairobi pour assurer la paix et la sécurité à long terme dans la région. Nous réaffirmons notre appui indéfectible à ces processus et à leurs objectifs, ainsi que notre volonté d'apporter notre aide sur demande, conformément à la stratégie des Grands Lacs », note la déclaration du haut représentant Josep Borrell.