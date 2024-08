Maroc: Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République d'Ouzbékistan à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président ouzbek exprimes ses félicitations et ses voeux les plus sincères à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, soulignant que le Maroc est "l'un de nos partenaires les plus fiables et en développement rapide, qui jouit d'une influence non seulement sur le continent africain, mais aussi sur l'ensemble du monde arabo-musulman".

Il a aussi mis en avant les réformes tous azimut mises en oeuvre sous la conduite de Sa Majesté le Roi au bénéfice du peuple marocain, se disant convaincu que les relations bilatérales se développeront davantage à la faveur des efforts conjoints.

Le président ouzbek saisit cette occasion pour implorer le Tout-puissant d'accorder santé et bonheur au Souverain et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.