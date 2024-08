Congo-Kinshasa: Comparution de deux organisateurs du concert de Mike Kalambayi au stade des Martyrs

Le parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe a débuté ce mercredi 31 juillet l'instruction prejuridictionnelle dans le dossier relatif au concert de l'artiste de Gospel Mike Kalambayi.

Sur instruction du ministre de la Justice, deux présumés auteurs d'homicide involontaire et lésions corporelles, selon le parquet, à savoir le journaliste Joël Cadet Ndanga, chargé de la communication de ce concert et l'artiste Aristote Nzuzi, directeur technique de la société "Maajabu Gospel" ont été arrêtés mardi et ont comparu ce mercredi.

Le parquet les accuse de plusieurs failles et négligences dans l'organisation et la production du concert du 27 juillet dernier au stade des Martyrs ayant causé neuf morts et des blessés.

Il leur est reproché notamment le fait qu'ils n'ont pas pu prévenir les dégâts en respectant la capacité d'accueil du stade qui est de 80 000 places assises et les dispositions prises par les organisateurs pour la sécurité à l'intérieur du stade, la sécurité extérieure étant du domaine de la police.

C'est autant de questions auxquelles la justice cherche à avoir des réponses dans les jours qui viennent.

Neuf personnes ont trouvé la mort au stade des Martyrs lors du concert de l'artiste-musicien gospel Mike Kalambayi, samedi 27 juillet.