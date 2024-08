Maroc: Fête du Trône - Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du Président américain

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président américain Joseph R. Biden Jr. à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Dans ce message, M. Biden exprime au nom du peuple américain ses meilleurs voeux à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, soulignant que sous le leadership sage du Souverain, le Royaume a réalisé des progrès remarquables et l'amitié historique entre le Maroc et les Etats-Unis s'est davantage renforcée.

"Ensemble, nous relevons les défis les plus urgents de notre époque, y compris le développement de la technologie des énergies renouvelables, l'atténuation du changement climatique, et la promotion de la paix et de la sécurité à travers la région", écrit le Président américain, faisant part de sa volonté de voir la coopération étroite entre le Maroc et les Etats-Unis se poursuivre dans les années à venir.