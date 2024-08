Maroc: Fête du Trône - Message de voeux, de fidélité et de loyalisme à SM le Roi de la famille des FAR

Rabat — La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de voeux, de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'intronisation du Souverain.

Voici la traduction du message :

"Louange à Dieu, prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales,

En célébrant avec une grande fierté le 25ème anniversaire de l'accession de Votre Majesté au Trône de Vos Glorieux Ancêtres, la famille des Forces Armées Royales, dans toutes ses composantes, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, ont l'insigne honneur de présenter à l'Auguste personne de SM le Roi, leurs sincères félicitations et meilleurs voeux de santé et de quiétude, implorant le Tout-Puissant de perpétuer sur Vos Forces Armées Royales la grâce de Votre leadership éclairé pour que le Maroc continue de jouir de la sécurité et de la prospérité et atteigne les hautes marches du progrès et du développement.

L'anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône offre une précieuse occasion à Vos Forces Armées Royales pour réitérer à Votre Majesté leur pacte d'obéissance inébranlable et de loyalisme sincère, réaffirmer leur mobilisation permanente derrière Votre Majesté pour la réalisation de Vos aspirations de bien-être pour ce pays paisible, et faire part de leur disposition constante à travailler, à donner de leur mieux et à consentir tous les sacrifices pour la gloire de la Patrie et la défense de son intégrité territoriale et de ses constantes nationales.

%

Votre Majesté,

Vos fidèles serviteurs, officiers, officiers du rang et militaires du rang, femmes et hommes, ont l'insigne honneur de réitérer, avec fierté, à Votre Majesté, leur reconnaissance et gratitude pour la Haute sollicitude et la généreuse bienveillance dont Vous les entourez, et dont témoigne l'intérêt que Votre Majesté ne cesse d'accorder à l'amélioration de leurs conditions sociales et au renforcement de leur moral.

Puisse Dieu garder Votre Majesté, perpétuer sur Vous les bienfaits de la santé, de la gloire et de la quiétude, et préserver Votre Majesté en tant que rempart infranchissable et source de quiétude pour Votre peuple fidèle.

Puisse le Très-Haut Vous accorder longue vie, guider Vos pas et combler Votre Majesté en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Dieu l'Audient, exauce les voeux de ceux qui L'implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah".